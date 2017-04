Eksplosjoner ved Dortmund-bussen før Champions League-kamp

Tysk politi bekrefter at det har vært tre eksplosjoner ved lagbussen til fotballklubben Borussia Dortmund, kort tid før laget skulle møte Monaco i Champions League tirsdag kveld.

«Ut fra det vi vet nå, ble hjulene på bussen helt eller delvis ødelagt, og én person ble skadet», heter det i en pressemelding fra politiet i den tyske byen, som også legger til at de ikke kjenner til hva som forårsaket eksplosjonene, eller nøyaktig hvor det eksploderte.

Avisen Bild skriver at det angivelig skal ha blitt plassert eksplosiver utenfor bussen til laget, og politiet undersøker nå om det kan være snakk om et målrettet angrep, ifølge den tyske avisen.

Politiet bekrefter selv at det har vært tre forskjellige eksplosjoner ved bussen, som sto parkert like ved spillerhotellet i storbyen Dortmund.

Borussia Dortmund opplyser på Twitter at det har vært en bombeeksplosjon ved lagbussen utenfor hotellet, men at det ikke er noen fare i eller ved stadion.

Dortmund-politiet ber på Twitter om at folk avventer offisiell informasjon, og at publikum avstår fra rykter og spekulasjoner om hendelsen.

Stjernespiller skadet - kampen utsatt



Klubben opplyser like før klokken 21 at den skadde er den spanske forsvarsspilleren Marc Bartra (26) og at han er kjørt til sykehus. «God og rask bedring, Marc», tvitrer klubben.

Bartra har fått kuttskader i albuen, ifølge spanske medier som har snakket med familien til den tidligere Barcelona-spilleren.

Et kvarter før kampstart bekrefter klubben at oppgjøret er utsatt til i morgen, onsdag 12. april 18.45.

Mohamed Bouhafsi i RMCsport skriver at resten av Dortmund-spillerne er samlet med politibeskyttelse i nærheten av hotellet.

Ifølge Bild Zeitung skjedde det på Wittbräucker strasse, som ligger cirka én mil fra Dortmunds stadion Signal Iduna Park.

Ber tilskuerne holde seg rolige



Speaker på stadion, Norbert Dickel, har informert om hendelsen ved bussen og ber tilskuerne der holde seg rolige.

Video fra stadion viser Monaco-fans som synger «Dortmund! Dortmund» for å vise sin støtte til det som skulle være kveldens motstander.

Atlético Madrid-trener Diego Simeone uttaler at han er sjokkert på en pressekonferanse i Spania tirsdag kveld.

– Jeg er målløs og bekymret. Det er den første tanken som slår meg.

Champions League-kamper har blitt avlyst bare tre ganger tidligere, blant annet hele runden etter 11.september-angrepet i 2001.

Borussia Dortmund har vunnet den tyske serien åtte ganger, senest i 2012 da de også vant cupen i Tyskland.

Laget vant Mesterligaen i 1997 og ble nummer to i 2013, da Bayern München vant den prestisjefulle cupen. Mesterligaen, som også kalles Champions League, arrangeres årlig for klubber som plasseres høyt i sine nasjonale ligaer.

DRAMATISK: Speaker på Signal Iduna Park, Norbert Dickel, ber publikum holde seg rolige og vente på beskjed om når de kan forlate stadion etter tirsdagens eksplosjon ved Borussias lagbuss. Foto: Odd Andersen , AFP

