Ekspertenes dom: Disse går videre fra kvartfinalene i Champions League

Slår Monaco til igjen? Detonerer Leicester bomben? Og hvem ryker ut av Juventus, Barcelona, Bayern München og Real Madrid? VG ba ekspertene om svar.

Etter fire ukers pause er Champions League i gang igjen denne uken. Kvartfinalene står for tur og dette er oppgjørene vi har i vente:

Foto: Marco Bertorello , AFP

En rekke spørsmål melder seg: Hvilke nøkkelspillere er ute av laget? Hvordan har lagene gjort det i hjemlig liga? Hva taler for seier, hva peker mot tap? Og mest av alt: Hvem går videre til semifinalene?

– Kvartfinaler i Champions League lever sitt eget liv. Tidligere form betyr mindre enn før, det handler om det som skjer der og da: Hvem som er best over 180 minutter. Det er marginalidrett og handler om hvem som setter sjansene sine. Det fokuseres mye på spissene, men hvilke keepere står frem når det gjelder som mest? sier Roar Stokke, mangeårig fotballkommentator i Viasat.

Husker du? Messi slaktet etter PSG-ydmykelsen

Men det er lov å gjette og mulig å spå, så VG ba ekspertene om å kaste terning på de ulike lagene, basert på hvilken form de er i, og til å si hvilket lag de holder som favoritt i hver kvartfinale. Her er buketten:

• Johanna Fränden, internasjonal fotballreporter i svenske Aftonbladet.

• Roar Stokke, Champions League-kommentator i Viasat

• Trond Johannessen, internasjonal fotballreporter i VG

• Petter Veland, spansk fotballekspert og kommentator i Viasat

• Jan Åge Fjørtoft, tidligere landslagsspiller og ekspert i Viasat

PEILING: Fra venstre: Roar Stokke, Petter Veland, Jan Åge Fjørtoft, Trond Johannessen og Johanna Fränden. Foto: Jon-Michael Josefsen, Karin Beate Nøsterud, Bjørn S. Delebekk , NTB Scanpix, VG, Wikimedia Commons, C More

Ekspertenes vurdering av hvem de tror går videre, gis i prosent nedenfor. Eksempel: 60-40 fordel Barcelona. Vi hopper rett til første kvartfinale:

Borussia Dortmund – Monaco:

Første kvartfinale tirsdag klokken 20.45 på Signal Iduna Park.

DORTMUND < MONACO: Kylian Mbappe og Monaco får 24 i sum av VGs utvalgte eksperter, mens Pierre-Emerick Aubameyang og Dortmund får 19. Foto: Eric Gaillard, Christof Stache , Reuters, AFP

Johanna Fränden i Aftonbladet gleder seg stort til disse kampene.

– Jeg synes dette er den morsomste kvartfinalen. Jeg tror Monaco er favoritter. De har et ungt lag, og det ser nesten ikke ut til at de forstår hvor stort det er å spille Champions League, sier Fränden.

Monaco leder for øyeblikket den franske ligaen og slo ut Manchester City i åttedelsfinalen. I den første kvartfinalen må klare seg uten Djibril Sidibé, mens Tiemoué Bakayoko er suspendert. I Dortmund er det også en rekke usikre kort, deriblant Mario Götze og André Schürrle.

Tilbakeblikk: Slik slo Monaco Manchester City

VGs Trond Johannessen er den eneste blant de utvalgte ekspertene som holder Dortmund som favoritt.

– Dortmund har ikke vært veldig imponerende i serien, men strålende på sitt beste og råsterke i Champions League. Monacos høyeste nivå er helt ekstremt, men Dortmund er trolig noe mindre naive i tilnærmingen enn Manchester City var. Jeg tror mest på Dortmund, sier Johannessen.

Ekspertenes vurdering:

• Johanna Fränden: 40-60

• Roar Stokke: 40-60

• Trond Johannessen: 55-45

• Petter Veland: 40-60

• Jan Åge Fjørtoft: 45-55

Oppsummert: Monaco videre

Se målene fra da Monaco slo Manchester City og ble klare for kvartfinalen:

Juventus – Barcelona:

Første kvartfinale tirsdag klokken 20.45 på Juventus Stadium.

JUVENTUS > BARCELONA: Summen på ekspertenes terning viser 26 for Paulo Dybala og Juventus. Lionel Messis Barcelona: 24. Foto: Marco Bertorello, Manu Fernandez , AFP, AP

Dette blir jevnt, ifølge ekspertene. Roar Stokke tror Lionel Messi og Barcelona trekker det lengste strået.

– Barcelona er sin egen største fiende. I perioder ser det ikke ut til at de har lyst til å vinne. Men toppnivået er fantastisk. Når trioen på topp er i form, slår de de fleste. Eller: Da har de det høyeste toppnivået i Europa, sier Stokke.

Husker du? Slik reagerte verden på Barca-underet

Petter Veland har fulgt Barcelona tett i flere år. I kvartfinalen har han mest tro på Juventus. Juventus stiller så å si fulltallig, mens Barcelona blant annet mangler midtbanedirigenten Sergio Busquets.

– Jeg er uhyre spent på den første kampen; hvordan lagene vil angripe den. Det blir en kamp mellom den defensive soliditeten og et offensivt artilleri. Det defensive spillet og hjemmestyrken til Juventus gjør at jeg tror mest på dem, sier Veland.

Jan Åge Fjørtoft klarer derimot ikke å sette favorittstempel.

– Det er helt umulig å gjøre en rasjonell analyse. Barcelona har trollmenn på topp, men det defensive fundamentet til Juventus gjør at de kan gå hele veien, sier Fjørtoft.

Ekspertenes vurdering:

• Johanna Fränden: 50-50

• Roar Stokke: 45-55

• Trond Johannessen: 55-45

• Petter Veland: 55-45

• Jan Åge Fjørtoft: 50-50

Oppsummert: Juventus videre

Denne fortjener å bli hentet opp igjen: Se Barcelona snu 0-4 til 6-5 sammenlagt.

Atlético Madrid – Leicester:

Første kvartfinale onsdag klokken 20.25 på Estadio Vicente Calderon.

ATLÉTICO MADRID > LEICESTER: Jamie Vardy og Leicester får det tøft mot Antoine Griezmann og Atlético Madrid, ifølge ekspertene. Leicester sum: 17. Atlético: 22. Foto: Darren Staples, Pierre-Phillipe Marcou , Reuters, AFP

Ingen av ekspertene har tro på Leicester skal klare å skrive fotballhistorie nok en gang, snaut ett år siden de tok et sensasjonelt ligagull i England. Revene må klare seg uten forsvarssjefen Wes Morgan.

– Hvis Leicester skal ta seg videre, må Atlético tabbe seg voldsomt ut. Ikke motsatt. Atlético Madrid er klare favoritter i mine øyne både på grunn av spillerne, laget og rutinen de har i Champions League, vurderer Johanna Fränden.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her



VGs Trond Johannessen er enig med sin svenske kollega.

– Leicester har sikret Premier League-plassen og kan gå «all in». Og et lag som slår ut Sevilla (åttedelsfinalen) har selvsagt muligheten mot Atlético Madrid også. Men Atlético har mer råskap og Champions League-kynisme enn Sevilla. Tungt å se Leicester vinne her. Men det har vi i og for seg sagt om Leicester før, påpeker Johannessen.

Petter Veland velger seg også Atlético og uttrykker det slik:

– Dette er to eventyrhistorier som møtes, selv om Atlético Madrid er blitt mer etablerte de siste årene. Nå blir vi ikke lenger overrasket over hvor gode og solide de er.

Ekspertenes vurdering:

• Johanna Fränden: 75-25

• Roar Stokke: 55-45

• Trond Johannessen: 70-30

• Petter Veland: 70-30

• Jan Åge Fjørtoft: 65-35

Oppsummert: Atlético Madrid videre

Leicesters danske sisteskanse stjal showet da Sevilla ble slått i åttedelsfinalen:

Bayern München – Real Madrid:

Første kvartfinale onsdag klokken 20.45 på Allianz Arena.

BAYERN MÜNCHEN > REAL MADRID: Ekspertene holder en knapp på Robert Lewandowski og Bayern München mot Cristiano Ronaldo og Real Madrid. Terningkast-sum Bayern: 27. Real Madrid: 25. Foto: Christof Stache, Sergio Perez , AFP, Reuters

– Akkurat nå er Bayern München den største favoritten, sier Jan Åge Fjørtoft.

Men når han blir bedt om å vurdere det i prosent, landet han på bare 51-49 i favør det tyske mesterlaget.

– Vi må ikke glemme at Real Madrid, de taper nesten aldri. Når du ser på statistikken deres, tenker du bare «WOW!» Det er en klisjé, men de har typer som avgjør kampene. Real Madrid vant jo 4-0 på Allianz Arena i Champions League i 2014. Det er det mest fascinerende jeg har sett noen gang, sier Fjørtoft.

Roar Stokke holder også en knapp på Bayern München.

– Aldershjemmet deres har kommet i form. Når de er på sine beste dager, er de helt uimotståelige. Skyhøyt toppnivå! Laget og trener Ancelotti må være skrubbsulten på å vinne Champions League, sier Stokke.

Ekspertenes vurdering:

• Johanna Fränden: 55-45

• Roar Stokke: 55-45

• Trond Johannessen: 50-50

• Petter Veland: 55-45

• Jan Åge Fjørtoft: 51-49

Oppsummert: Bayern München videre

Bayern München tok seg videre til kvartfinalen med sifrene 10-2. Se målshowet om igjen:

Legger vi ekspertenes tips til grunn, ryker både Real Madrid og Barcelona ut av Champions League allerede i kvartfinalen, mens disse går videre:

Foto: Marco Bertorello , AFP

Men det gjenstår fortsatt å se. God fotballpåske!