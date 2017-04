Dortmund-målmannen Roman Bürki (26) sier at det bare handlet om penger og ikke om menneskelighet da Borussia Dortmund måtte spille Champions League-kampen dagen etter terrorbombene.

I et intervju med Bern-avisen Der Bund mener det var en frekt da en talsmann dagen etter sa at kampen hadde blitt avlyst om det hadde gått menneskeliv.

Bürki er heller ikke enig med dem som mener at det var et signal om at terroristene ikke får styre da kampen faktisk ble spilt.

– Det eneste det var tegn på, var at fakta ble ignorert, mener mannen som de to siste sesongene har vært førstekeeper hos Borussia Dortmund.

– Jeg kunne ikke konsentrere meg. Det var som om jeg hadde et slør foran øynene. Etter kampen kom følelsene ut. Alle spillerne hadde tårer i øynene, forteller Bürki til den sveitsiske avisen.

Han innrømmer at for ham var tårene der allerede i spillertunnelen før matchen.

– Du må ut og vise ditt beste foran millioner av mennesker. Om vi kunne velge, hadde ingen av oss spilt.

Dortmund-keeperen forteller i intervjuet at han har trøbbel med å sove og at han kan se bombedramaet om igjen når han lukker øynene. Ekspertene har fortalt spillerne at sjokket kan komme til å vare i tre uker. Bürki håper at det ikke kommer til å ta så lang tid.

– Hvorfor? Hvorfor skjedde det? Og jeg spør meg: Hvorfor oss? Jeg tror det må ha noe med politikk å gjøre. Men hvorfor skal vi fotballspillere være målet? Vi har jo alltid distansert oss fra politiske spørsmål, aldri tatt stilling offentlig, sier Roman Bürki.

Allerede samme kveld som de tre bombene gikk av ved lagbussen på vei til kampen mot Monaco, fortalte han om at de kastet seg ned i bussen etter å ha hørt bombene. Nå kommer han med flere detaljer i intervju med Der Bund. Bürki satt ved siden av Marc Bartra, spilleren som ble skadet i terrorangrepet, i bussen.

– Det var et under at det ikke gikk verre. Jeg må sette tre kryss i taket for at jeg fortsatt er i live. Jeg besøkte Marc på sykehuset, og sa at dette var egentlig ingenting mot hva som kunne ha skjedd.

Også etter lørdagens kamp mot Frankfurt var det et emosjonelt øyeblikk både for spillerne og Borussia-fansaen.

– Jeg gir målet mitt til Marc og hans familie. Vi håper at han snart er tilbake hos oss. Vi savner ham, sa Sokratis, som satte inn det viktig 2-1 målet i 3-1 seieren.

Det var samme Sokratis som onsdag sa at «vi er mennesker med følelser, ikke dyr».

– Alt som skjedde, går fortsatt rundt i hodet. Men dette er i hvert fall et første skritt tilbake til det normale, sa Sokratis etter seieren over Frankfurt.

Terrorangrepet er foreløpig ikke oppklart, men én teori som politiet nå jobber ut fra, er at høyreekstreme kan stå bak. De tror at brevene der islamister tok på seg skylden for bombeangrepet, er falske, og at det kan være høyrekrefter som har prøvd å legge ansvaret over på dem.