Barca vant 4-0 og tangerte Champions League-rekorden

(Barcelona-Borussia Mönchengladbach 4-0) Tre mål av Arda Turan og ett av Lionel Messi gjør at Barcelona er oppe i 20 mål i høstens Champions League-kamper.

Det er tangering av rekorden for gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering.

Bare tre ganger tidligere har en klubb scoret 20 mål på de seks kampene: Manchester United i 1998/99, Barcelona selv i 2011/12 og Real Madrid i 2013/14.

Lionel Messi sendte Barca i ledelsen i 1. omgang, hans tiende Champions League-mål for sesongen!

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt.

Så var det klart for show fra tyrkiske Turan, som i tillegg til sine tre mål, også hadde målgivende på Messis 1-0 da han la inn fra dødlinjen.

Turan gjorde altså både 2-0 (innlegg fra Denis Suárez), 3-0 (målgivende fra Aleix Vidal) og 4-0 (ferdigscoret fra Francisco Alcacer). Et drøyt kvarter før slutt forlot han så banen - til øredøvende applaus.

Husker du? Turans overgang: – Skittent spill.

Til tross for at Barcelona allerede var klare for avansement, valgte Luis Enrique å bruke nesten alle sine stjerner. Neymar var utestengt og derfor ikke med.

– Dette var til tider stort. Spillerne spilte kjapt og presist, sa trener Enrique etterpå.

Denis Suárez var enig:

– Vi spilte virkelig godt. Vi forlot banen veldig fornøyd.

MÅLFEST: Barcelonas Arda Turan og Andre Gomes feirer en av scoringene. Mellom dem Lionel Messi. Foto: Albert Gea , Reuters

Også Manchester City var klare for avansement fra denne gruppen. Trener Guardiola valgte derfor å stille med et sterkt reservepreget lag. Bare to mann var med fra laget som tapte for Chelsea i Premier League i helgen.

Les også: Chelsea kontret Manchester City i filler.

– Vi får se an trekningen og hvor bra vi spiller i februar. Men dette er fjerde gang på rad klubben er klar for å konkurrere med de aller beste i Champions League, sa Pep Guardiola etterpå.

Celtic tok faktisk ledelsen ved tidligere Manchester City-spillerne Jason Roberts etter bare fire minutter, men Kelechi Iheanacho utlignet for City.