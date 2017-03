Aubameyang-trippel sendte Dortmund videre

(Borussia Dortmund-Benfica 4-0, 4-1 s.lagt) Han bommet på straffespark i bortekampen. I kveld gjorde Pierre-Emerick Aubameyang opp for seg - og vel så det.

Knapt fire minutter var spilt av 1. omgang da spissen fikk gå opp helt alene på bakre stolpe. Med hodet satte han enkelt inn sitt femte mål på syv mesterliga-kamper denne sesongen.

Det sjette kom i 61. minutt. Da lurte Aubameyang seg unna Benfica-stopperne og kunne enkelt sette inn 3-0 med høyrefoten fra kort hold etter et perfekt innlegg fra kaptein Marcel Schmelzer.

Tre magiske minutter



Da hadde 18 år gamle Christian Pulisic allerede satt inn 2-0 tre minutter tidligere med en frekk lobb over en utrusende Ederson i Benfica-målet.

Dermed ble amerikaneren i følge Opta også Dortmunds yngste målscorer i Champions League.

Det var tre magiske minutter etter en 1. omgang hvor portugiserne faktisk skapte overraskende mye trøbbel for Dortmund.

Mulig offsidemål



Benfica startet 2. omgang best og Franco Cervi fikk en kjempesjanse til å utligne allerede i det 47. minutt. Tre Dortmund-spillere kastet seg ned og blokkerte på ishockey-vis og hindret scoring.

VG Live: Vi fulgte kampen her

Så var det Borussia Dortmund for alle pengene. Marc Bartra traff stolpen på en heading i 84. minutt. Minuttet etter var Aubameyang løs igjen. Erik Durm leverte et innlegg på bakerste stolpe og der satte 27-årige Aubameyang inn sitt tredje for kvelden.

Av TV-bildene kunne det se ut som spissen startet litt for tidlig og var i offside,