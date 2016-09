Walcott-dobbel senket Basel

(Arsenal - Basel 2-0) Arsenal fortsatte festen fra lørdagens solide seier over Chelsea og spilte til tider festfotball mot Basel. En gnistrende gode førsteomgang resulterte i tre poeng og andreplass i gruppe A - med dårligere målforskjell enn PSG.

Etter den første kampen i gruppespillet hadde alle lagene i gruppe A like mange poeng.

Kampen mellom Arsenal og Paris Saint-Germain blir nok mest husket for de enorme sjansene til Edinson Cavani som ble brent, mens Basel og Ludogorets spilte 1-1 i Sveits.

VG Live: Vi fulgte kampen live her!

Arsenal dominerende den første omgangen

Det tok ikke mange minuttene før Arsenal viste glimt av storspillet fra lørdagens storseier over Chelsea. Anført av en leken Alexis Sanchez og et hurtigtog av dimensjoner i Theo Walcott, som virket fryktelig spillesugen etter to mål på de siste to kampene, var Arsenal totalt dominerende de første 45 minuttene.

Og alt skulle dreie seg om den fryktinngytende duoen i den første omgangen.



Etter syv minutter kom kveldens første scoring. Santi Cazorla stilte inn finsiktet og fant en helt åpen Sanchez med en perfekt timet gjennombruddspasning. Chileneren tittet opp og la inn til Walcott, som stanget ballen i mål fra fem meter.

Drøye 20 minutter senere var duoen på farten igjen.

Og nok en gang var Sanchez servitør. Walcott satte fart, spilte vegg med Sanchez og fikk tilbake ballen på 16 meter. Engelskmannen banket til på direkten - via stolpen - og i mål. Utagbart for den tsjekkiske sisteskansen til FC Basel, Tomáš Vaclik.

Hjemmelaget kunne ledet med både tre, fire og fem etter den første omgangen, men hverken Sanchez, Mesut Özil eller Hector Bellerin klarte å overliste en svært god Vaclik i Basel-buret. Det gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Arsenal.

Basel bedre etter hvilen

Det så nesten ut som trener Urs Fischer hadde byttet ut samtlige av spillerne som startet kampen, for det var to forskjellige Basel-lag på Emirates i kveld. Der Basel før pause til tider ble rundspilt av Arsenal, hang laget mer med de siste 45 minuttene.

Men Basel, som ikke hadde tapt en tellende kamp siden slutten av mai, skulle også få det tøft på Emirates de siste 45 minuttene.

For selv om både Birkir Bjarnason og Andraž Šporar produserte gode muligheter til å redusere, kunne også Alexis Sanchez punktert kampen tidlig i 2.omgang. Men det ble ingen flere mål, og dermed ble Walcott kampens store helt med to scoringer. Kantspilleren har nå gjort mål i sine tre siste kamper.

Paris Saint-Germain møtte Ludogorets og snudde 0-1 til 3-1 i Bulgaria etter en scoring av Blaise Matuidi før pause og to kjappe av Edinson Cavani etter pause. Det gjør at det franske hovedstadslaget leder gruppe A med bedre målforskjell enn Arsenal.



PS1! Før kampen hadde UEFA bestemt at Arsenal - på Emirates Stadium - måtte spille med de gule bortedraktene sine. Grunnen var at Basel sine hjemmedrakter er røde, svarte og blå, mens bortedrakten er hvit. Det, kombinert med at Arsenal sin hjemmedrakt er hvit og rød, og at Basel ikke har noe tredjedrakt, førte til at hjemmelaget måtte spille i sine gule bortedrakter.

PS2! Det var også gledelig å se at Mohamed Elyounoussi fikk sin Champions League-debut i kveldens oppgjør. Moi fikk gult kort etter 85 minutter og gjorde ellers ikke så mye ut av seg i de 20 minuttene han fikk på Emirates.