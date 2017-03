Jarstein og Skjelbred jublet for seier mot Dortmund

(Hertha Berlin–Borussia Dortmund 2–1) Rune Jarstein (32) og Per Ciljan Skjelbred (29) er tre poeng nærmere Champions League-spill neste sesong etter lørdagens 2-1-seier mot Borussia Dortmund.

Etter en første omgang hvor tidligere Chelsea-spiller Salomon Kalou trillet inn 1–0 for Hertha Berlin etter 11 minutter, utlignet Borussia Dortmund-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang tidlig i den andre.

Rune Jarstein sto en solid kamp for hovedstadslaget, men havnet i ubalanse da Bundesliga-toppscoreren Aubameyang avsluttet like over hans høyre skulder fra kloss hold.

Jarstein vil trolig ikke være helt fornøyd med egen involvering, men situasjonen fikk ingen konsekvenser. Det sørget Marvin Plattenhardt for med sin tredje scoring for sesongen da han avgjorde toppkampen med et perfekt utført frispark et drøyt kvarter før slutt.

Sekspoengskamp

Hertha Berlin avanserer ikke fra sin 5. plass på tabellen, men seieren gjør at det bare er tre poeng opp til lørdagens gulkledde motstander på 3. plass. Det skiller samtidig bare to poeng til Hoffenheim som innehar den fjerde og siste Champions League-kvalifiserende plassen i Tyskland.

Dermed kan Jarstein og Skjelbred få muligheten til å delta i den gjeveste europacupen neste sesong.

Begge nordmennene bidro også positivt mot Dortmund.

Mens Jarstein ved flere anledninger utmerket seg med et betryggende feltarbeid, jobbet Skjelbred som vanlig disiplinert og energisk i midtbaneleddet til Hertha Berlin.

SLAPP INN ETT MÅL: Jarstein klarte ikke å stoppe Pierre-Emerick Aubameyang fra å sette inn 1-1 tidlig i andre omgang. Foto: Scanpix

Norges førstekeeper

Skjelbred kunngjorde sist måned at han ikke vil spille mer for det norske landslaget. For Jarstein er derimot situasjonen en annen.

32-åringen brukte de siste kampene under Per-Mathias Høgmo til å etablere seg som Norges førstekeeper.

Det er en posisjon Jarstein garantert ønsker å beholde når Lars Lagerbäck tar ut sin første startellever til debuten som norsk landslagssjef mot Nord-Irland 26. mars.