Aktor ber om 3,5 års fengsel for bedrageritiltalt Manglerud Star-leder

Bedrageritiltalte Tom Arne Nyborg (45) risikerer tre år og seks måneders fengsel etter tiltalte om grovt økonomisk utropskap i Manglerud Star.

Aktor Ragnvald Brekke la ned påstand om tre år og seks måneder, hvorav ett år og seks måneder gjøres betinget, da han holdt sin prosedyre i Oslo tingrett mandag.

Nyborgs forsvarer Trygve Staff ba retten om frifinnelse av sin klient. Han understreket at sakens lange «liggetid» – rundt tre år – har vært en svært tyngende for Nyborg og hans barn.

Staff påpeker overfor VG at det var demokratisk forankret i Manglerud Star at det skulle satses på toppfotball. Og at det er godt dokumentert.

– Hvis han skal bli funnet skyldig i det hele, noe som er helt utopisk, så ville riktig nivå på 20 millioner kroner være i overkant av to år. Men siden saken er så uhorvelig gammel, og politiet har gjort ufattelig lite og arbeidet sakte, så burde dommen gjøres fullt ut betinget, sier Trygve Staff.

6. juni møtte Nyborg i retten tiltalt for flere brudd på straffeloven, stiftelsesloven, aksjeloven og bokføringsloven i det som trolig er den største utroskapssaken i norsk idrett. Om lag 25 millioner kroner skal ha blitt svidd av til toppfotballsatsing på Oslos østkant.

Dette er MST-saken * Tidligere daglig leder i Manglerud Star Tom Arne Nyborg møter i Oslo tingrett for tiden tiltalt for brudd på straffeloven, stiftelsesloven, aksjeloven og bokføringsloven. * I et forsøk på å gjøre Manglerud Star Toppfotball (MST) til en toppklubb - både for kvinner og menn - skal det ha blitt svidd av 25 millioner kroner. I april 2011 ble MST slått konkurs. Klubbens lag ble strøket fra seriesystemet. * Etter tre års politietterforskning er det tatt ut en omfattende tiltale, som også omfatter dokumentfalsk. * Det er ventet flere saker. Blant annet to sivilsaker i kjølvannet av konkursen i MST.

I forrige uke ble saken gjenopptatt. Pausen ble blant annet brukt til å finne regnskapsbilag. Domsavsigelse er 25. oktober, opplyser dommer Ellen Martens.

– Vi mener fire års fengsel for denne type handlinger. Men så har vi sagt at saken er blitt gammel. Vi kunne jobbet raskere med den. Og da får vi reduksjon på straffenivået. Videre mener vi det er hensiktsmessig med deldom. Noe gjøres betinget, men summen mener vi er en forsvarlig påstand, sier Ragnvald Brekke.

Aktor mener Nyborg har fortalt løgner, og malte styret i Manglerud Star opp i et hjørne før klubben ble slått konkurs i 2011. Brekke ber også om at Nyborg for alltid fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet.

– Dette er en meget spesiell sak i idrettssammenheng. Manglerud Star sto i fare for å miste hallen. Mellom 40 og 50 millioner kroner var i ferd med å ryke, og dette ville vært katastrofalt for idretten, hvis en slik «hjørnestensbedrift» hadde blitt borte, sier Brekke.

Bedrageritiltalte lånte 650.000 kroner til 1,3 mill. i rente

Tom Arne Nyborg har i retten bare erkjent manglende innbetaling av skatt i perioden som daglig leder i Manglerud Star. På spørsmål fra VG hva han synes om aktors påstand om 3,5 års fengsel sier han.

– Det har kommet frem at politiet har latt saken ligge veldig lenge, og det har ikke vært gjort nødvendig etterforskning. Og det har ikke vært drevet objektiv etterforskning. Mange av dokumentene som er kommet frem her i rettssalen er det jeg som har funnet frem. Det er som en jakt i blodtåke, sier Tom Arne Nyborg.