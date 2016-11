Neymar herjet med Messi og Argentina

(Brasil – Argentina 3-0) Lionel Messi fikk haik til kampen med privatflyet til Barcelona-kompis Neymar, men så var det slutt på gjestfriheten. Et sprudlende Brasil ydmyket Argentina i VM-kvalifiseringen i natt.

Neymar var tidvis fantastisk og et mareritt for Pablo Zabaleta og det argentinske forsvaret. Det brasilianske vidunderbarnet løp nærmest bokstavelig talt rundt argentinerne, og toppet kvelden med å score det andre målet, hans 50. på 74 landskamper. Neymar er 24 år...

Lionel Messi er 29, har 56 landslagsmål og prøvde og prøvde i sin 115. kamp for Argentina, men han kom sjelden noen vei. Nå spøker det faktisk litt for VM-deltagelsen til mannen de fleste mener er best i verden.

Argentina er på sjetteplass av de ti søramerikanske nasjonene, når syv kamper gjenstår. De fire beste går direkte til VM, nummer fem spiller playoff mot oseansk motstand.

FORTVILET: Lionel Messis kroppsspråk forteller det meste etter 2-0-målet til Neymar (i bakgrunnen). Foto: Douglas Magno , AFP

For Brasil var kampen også en liten mental prøvelse. Laget var nemlig tilbake i Belo Horizonte, der det ble tidenes verste ydmykelse for to år siden, 1-7-tapet for Tyskland i VM-semifinalen.

Men bare to av de som startet mot tyskerne (Fernandinho og Marcelo) var i åpningselleveren mot Argentina. Og denne gangen var det bare moro på Mineirao. Det aller morsomste kom først:

Neymar dyttet ballen til Philippe Coutinho ute på venstrekanten, og han gjorde som så mange ganger i Liverpool: Krummet nakken, rykket seg fri og hamret inn en suser fra 18 meter. Manchester United-reserven Sergio Romero var helt sjanseløs.

Et tamt Argentina prøvde seg sporadisk, men Neymar og Brasil styrte det meste og sekunder før pause kom målet som langt på vei drepte spenningen: Gabriel Jesus fant Neymar, som også gjorde det vi har sett så mange ganger på klubblaget, trillet ballen rolig i det lengste hjørnet.

I 2. omgang fikset den gamle Tottenham-kjenningen Paulinho det tredje målet etter et kvarter. 28-åringen befinner seg nå i kinesisk fotball. Han var helt ute under gamlesjefen Dunga, men ble hentet inn igjen da hans gamle trener i Corinthians, Tite, tok over i sommer.

Det kunne blitt enda større sifre. Innbytter Roberto Firmino misbrukte en kjempesjanse. Brasil, med en mann som Thiago Silva på benken, var suverene, topper gruppen og skal gjøre veldig mye galt for ikke å få være med i VM for 21. gang (eneste nasjon som har deltatt i alle mesterskapene).

Da ser det altså verre ut for Argentina, som på sin side startet med en mann som Sergio Agüero på benken (og med Inters Mauro Icardi ute av troppen). Edgardo Bauza lever farlig etter bare fem kamper som landslagssjef. Tirsdag venter en tøff hjemmekamp mot Colombia.