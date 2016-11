Dette er fotballaget som ble rammet av flystyrten i Brasil

Den 43 år gamle klubben Chapecoense lå på 9. plass i den brasilianske toppserien da det på vei til finalen i det søramerikanske mesterskapet ble offer for flystyrten i Colombia.

Chapecoense tapte 0-1 for Palmeiras på bortebane i serien søndag for to dager siden.

Klubben er forholdsvis ung. Den ble stiftet i 1973 og holder til i Chapeco i delstaten Santa Catarina. Den rykket opp til toppdivisjonen i Brasil i 2014. Dette er klubbens tredje sesong i nasjonale Serie A.

TOPPSCORER: Bruno Rangel (34) har scoret 10 mål for Chapecoense denne sesongen. Her feirer han et mål i den søramerikanske cupen 31. august, mot brasilianske Cuiaba. Nelson Almeida , AFP

Det endte på 15. og 14. plass i sesongene 2014 og 2015. Nå lå det på 9. plass etter 37 kamper av totalt 20 lag i den brasilianske toppserien. Neste seriekamp skulle ha vært spilt mot Atletico Mineiro 4. desember.

A-laget består med ett unntak av brasilianske spillere. Alejandro Martinuccio kommer fra Argentina. Klubbens toppscorer denne sesongen er Bruno Rangel (34). Han har gjort 10 mål på 31 kamper.

Ifølge The Guardian skal 22 spillere, trenere og ledere fra Chapecoense ha vært om bord i flyet som styrtet på vei inn mot flyplassen i Medellin i norsk tid.

Bare fem av de 81 personene om bord har overlevd, ifølge colombiansk politi.

The Guardian skriver at Chapecoenses forsvarsspiller, Alan Ruschel (27), er blant seks overlevende. Bilder fra sykehuset viser Ruschel ligge skadet på en båre.

Ifølge nettstedet 101 great goals, skal Ruschel, som er på utlån til klubben fra Internacional, ha uttalt seg etter å ha blitt fraktet til sykehus. Telemundo Deportes hevder også at Ruschel skal ha uttalt seg, om enn i tilstand av sjokk, etter ulykken.

Han var aktiv i sosiale medier mens han var ombord i flyet, før den katastrofale styrten.

Satt sammen



BBC skriver at ytterligere en spiller, keeperen Marcos Danilo Padilha (31), skal være blant de overlevende. En selfie, angivelig fra flyturen til Medellin, viser at Danilo sitter i setet ved siden av Ruschel.

Laget var på vei til finalen i den søramerikanske cupen. Den skulle spilles i Medellin onsdag, mellom Chapecoense og Atletico National. Flyet med Chapecoense og journalister - angivelig 22 - som skulle dekke finalekampen skal ha gått fra Sao Paulo på ettermiddagen lokal tid, med mellomlanding i Bolivia.

Ifølge Colombias El Tiempo skulle 23 spillere ha vært med på turen til finalen. Vedkommende, som ikke er navngitt, skal imidlertid ha blitt hjemme.

Ifølge medier i Brasil skal også Mario Sergio ha vært om bord i flyet som styrtet. Han er en kjent spiller og trener i Brasil, for blant andre Corinthians, Atletico Mineiro, Botafogo, Sao Paulo og Palmeiras.

Han har etter sin sportslige karriere jobbet som reporter for Fox Sports i Brasil.