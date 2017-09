Brann-supportere bortvist fra Oslo – utested beklager at «politiet ødela»

Politiet i Oslo har nektet flere tilreisende Brann-supportere adgang til søndagens oppgjør mot Vålerenga, og flere måtte forlate hovedstaden.

Det bekrefter Line Skott, operasjonsleder ved Oslo politidistrikt overfor VG.

– Tallet jeg har fått opplyst er at rundt 25 personer har blitt bortvist fra Oslo Sentrum og Vålerenga kultur- og idrettspark. I tillegg har tre stykker blitt anholdt i forbindelse med oppførselen deres ved puben, sier hun.

VG direkte: Her kan du følge kveldens kamp live

Flere Brann-supportere var samlet på The Pub på Majorstuen søndag ettermiddag, da politiet ankom. Ifølge Skott var bakgrunnen konkrete opplysninger om planlagte ordensforstyrrelser i forkant av kampen.

– Derfor var vi til stede og kontrollerte Brann-supporterne.

Beslagla fyrverkeri



Oslo-politiet var til stede med flere betjenter, men Skott ikke har et eksakt antall på hvor mange som var til stede på Majorstuen.

– Ved store hendelser, arrangement og risikokamper som dette (Vålerenga-Brann) er, velger vi å iføre oss med det vi kaller massetjenesteutstyr, opplyser Skott.

Les også: Brann-treneren: - De er desperate

Politiet var til stede med robuste politibiler, og beslagla maskeringsutstyr og fyrverkeri.

En av Branns supportere som var til stede på The Pub, sier til VG at politiet fremstod som arrogante, mens de ble sittende på fortauet og vente i drøye tre timer mens politiet gjorde undersøkelser. Han ønsker å fremstå som anonym.

– Arrogante

– Vi skjønte ikke hva som skjedde og spurte gjentatte ganger etter informasjon, men spørsmålene våre ble besvart med skuldertrekk, arroganse og svar som «ti stille» og «ikke snakk, så ordner dette seg raskere». Vi satt der i kanskje tre timer, og fikk ikke lov til å reise oss eller gå på do før den siste halvtimen.

VG Pluss: Stor analyse - Dette bør Vålerenga gjøre nå

Brann-supporteren sier at alle ble kroppsvisitert, og at legitimasjonen deres ble sjekket. Han forteller at de først ble bortvist, men etter forhandlinger fikk noen lov til å dra på kampen. Han er utenfor stadion idet han snakker med VG på telefon.

– Til slutt fikk vi reise oss fra fortauet, og da førte de ut en og en person, og vi ble bedt om å vente utenfor det avsperrede området. Etter mye mekling mellom vår reiserepresentant og politiet, fikk vi til slutt dra på kampen.

Som Skott opplyser, var det ikke alle som fikk dra på kampen. Og kommentarene om arrogant oppførsel, kjenner hun ikke til.

– Jeg var ikke til stede, så det kan jeg ikke si noe om. Men jeg vil anta at de som var involvert oppførte seg slik politiet skal oppføre seg.

The Pub la ut følgende melding på sin Facebook-side søndag: