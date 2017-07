Brann rotet det til på eget gress

BERGEN (VG) (Brann - Ruzemberok 0-2, 1-2 sammenlagt) Bergenserne så frem til å møte Everton, men mistet avansementet med tap på eget gress.

Brann hadde en 1-0-ledelse å gå på fra det første oppgjøret i Slovakia, men den var til liten nytte da gjestene fant veien til nettmaskene to ganger i den andre omgangen på Brann Stadion, og dermed sendte Brann ut av Europa.

– Vi hadde gledet oss til å spille på Goodison Park foran masse folk. Det er ikke mange av oss som har gjort det før, sa en skuffet Kasper Skaanes etter kampslutt.

Avgjørelsen falt da Vito Wormgoor taklet Dalibor Takac inne i Branns straffesparkfelt på stillingen 1-0. Takac gikk overende, og dommer Artyom Kuchin fra Kasakhstan var ikke i tvil da han pekte på straffesparkmerket.

Dominik Kruzliak gikk frem, og til tross for massiv pipekonsert fra Store Stå satte Ruzomberok-kapteinen ballen trygt i målet bak Alex Horwath.

– Det er dessverre ikke veldig ufortjent, sa en meget skuffet Sivert Heltne Nilsen til Eurosport etter kampslutt.

SKUFFELSE: Branns Sivert Heltne Nilsen, keeper Alex Horwath og Vito Wormgoor (bak) deppet etter tapet for Sarpsborg 08 i helgen. Mot Ruzemberok gikk det skeis igjen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Tamt før pause

Gjestene fra Slovakia gikk høyt ut i solskinnet på Brann Stadion, men klarte aldri å sette et skikkelig trykk på hjemmelaget før pause. Avstanden mellom lagdelene til bortelaget ble for stor da den offensive kvartetten presset høyt, mens resten av Ruzomberok-mannskapet lå igjen inne på egen banehalvdel.

Brann klarte heller ikke å true bortelaget. Kasper Skaanes, som igjen startet i Daniel Braatens skadefravær, var en av få Brann-spillere som maktet å sette fart på hjemmelaget, og som truet rommet bak forsvaret til Ruzomberok.

Det var også han som fikk Branns største sjanse før hvilen da han tok med seg en flott gjennombruddspasning fra Kristoffer Barmen mot målet til Matus Macik, men dessverre for Brann gikk skuddet fra Skaanes utenfor.

Nede ved Brann-benken stod en blå bøtte fylt med vann og en svamp, kanskje for at Brann-spillerne skulle unngå å lide samme skjebne som Toni Nhleko led da han fikk heteslag under en Eliteserie-kamp mot Lyn i 2002.

Stanget gjestene i ledelsen

Halvveis ut i den andre omgangen skjedde det som ikke skulle skje. Takac hadde fått slå en rekke hjørnespark tidligere i kampen, men klarte ikke å finne noen av lagkameratene før han slo inn fra venstre etter 64 minutter.

Kristi Qose kom seg foran Bismar Acosta og satte pannen til hjørnesparket, og slapp jubelen løs ballen gikk inn i nettmaskene ved lengste stolpe.

– Vi har slitt litt i det siste. Vi har vært ok bakover, men vi slår ballen for lett fra oss. Vi er ikke der vi skal være, sa Lars Arne Nilsen.

Slitne Brann-spillere slet

Om Brann hadde vært på defensiven allerede før bortelaget tegnet seg på scoringslisten, ble det ikke stort bedre etter at Ruzomberok hadde satt ballen i mål for første gang. Frykten for å tape så ut til å prege slitne Brann-spillere.

Kanskje var det den lille mangelen på overskudd som ble avgjørende da Wormgoor ikke klarte å time taklingen på Takac da 13 minutter gjenstod. Straffesparket satte Kruzliak sikkert i mål, og dermed vant gjestene 2-0.

Dermed er det Ruzomberok som skal møte Everton i den tredje Europa League-kvalifiseringsrunden. Brann-leiren må se den kampen på TV.