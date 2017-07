(Ruzomberok-Brann 0-1) En tidlig scoring fra Bismar Acosta (30) i den andre omgangen sørget for et perfekt utgangspunkt for Brann før returoppgjøret neste uke. Trener Lars Arne Nilsen var en fornøyd mann etter kampen.

For etter bare to minutter ut i den andre omgangen tok gjestene ledelsen etter en corner. Fredrik Haugen slo inn i feltet og fant pannebrasken til Jakob Orlov, som stusset videre.

Der lå Bismack Acosta og ventet på to meter og pirket inn en uhyre viktig Brann-scoring.

– Vi er veldig fornøyde. Det var en god bortekamp og det er veldig gledelig å se, sa trener Lars Arne Nilsen på pressekonferansen like etter kampslutt, ifølge BT.

Scoringen og seieren sørget for at Brann har et ekstremt godt utgangspunkt før returoppgjøret i Bergen om en uke.

MATCHVINNER: Bismar Acosta, her fra kampen mot Stabæk, ble matchvinner med en tidlig scoring i den andre omgangen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Enorm mulighet

I en kamp der den tidligere RBK-spilleren Marek Sapara satt på benken for hjemmelaget Ruzomberok var det Brann som dominerte i åpningen.

Kampens første mulighet kom etter drøye ti minutter. Kristoffer Barmen fikk stå helt umarkert på fem meter og kunne bare heade ballen i mål, men fikk ikke noe trøkk i headingen og ble stoppet av Matus Macik i Ruzomberok-buret.

Dødballkrig

Den første omgangen var preget av mange dødballer. Før kampen uttalte Lars Arne Nilsen at de møtte et lag som var gode på dødballer, men slik så det ikke ut før pause. Gjestene fra Bergen var flinke til å rydde unna det som kom i egen boks, både fra åpent spill og fra frispark og cornere.

Helt til vi var to minutter på overtid av den første omgangen.

Dalibor Takac fikk hodet på en corner og var nære å sende hjemmelaget i ledelsen, men en god redning fra Piotr Leciejewski hindret scoring.

Etter den tidlige Acosta-scoringen i 2.omgang var Brann gode defensivt og ryddet opp alt som kom fra det slovakiske hjemmelaget. Selv om hjemmelaget hadde mye ball skapte de ikke all verden de siste 40 minuttene, og det var faktisk gjestene ved innbytter Kasper Skaanes som hadde den største muligheten etter 0-1. Skaanes fikk skutt fra 16 meter, men skuddet gikk like over mål.

Kan møte store kanoner

Dermed endte det 0-1 og med det trakk Brann det lengste strået i Slovakia, foran en imponerende rød supportergjeng fra Bergen som lagde mye liv og røre i samtlige 90 minutter.

– Vi fikk et par sjanser og tok vare på den ene etter corneren fra meg. Det var deilig å se Acosta sette foten på ballen, for Ruzomberok hadde noen veldig store spillere som var først på omtrent alle dødballer, sa Haugen til BT etter kampslutt.

PS! I morgen trekkes den tredje kvalifiseringsrunden. Der får Brann, Odd og Haugesund vite hvem de eventuelt møter om de går videre fra den andre runden. I den tredje runden kan storlag som AC Milan, Galatasaray og Everton vente.