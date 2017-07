Bradley Lowery (6) tapte kampen mot kreften

Sunderlands kanskje aller største supporter, Bradley Lowery (6), tapte fredag kampen mot kreften.

Det bekrefter BBC på sine nettsider.

Bradley, fra Blackhall Colliery, en liten by ikke langt fra Hartlepool i Nord-England. ble rammet av den sjeldne kreftsykdommen nevroblastom, en form av kreft som oftest rammer barn. 7. januar 2013 fikk han diagnosen, etter at en svulst ble oppdaget, like over hans venstre nyre.

Han overvant kreften, men sykdommen kom tilbake forrige sommer. Siden har det vært mange nedturer for Sunderland-supporteren, som i England, ble et slags symbol på kampen mot kreft.

Bradleys kamp mot kreften ble viden kjent over hele verden, og unggutten fikk representere Sunderland ikke bare på Stadium of Light, Sunderlands hjemmebane, men på fotballstadioner landet over. Sammen med bestevenn og forbilde Jermain Defoe, ledet han også England ut i VM-kvalifiseringskampen mot Litauen på Wembley i mars.

Lowery-foreldrene gjorde det de kunne for å samle inn penger for ungguttens behandling, og bare iløpet av 2016 samlet de inn over syv millioner kroner. I desember fikk foreldrene Gemma og Carl, beskjed om at Bradley i beste fall bare hadde måneder igjen, men det var en beskjed de hadde hørt helt siden han fikk diagnosen.

Defoe brøt ut i tårer

Bradley ble stadig sykere, noe som preget Jermain Defoe veldig. Etter at spissen forlot Sunderland til fordel for Bournemouth, reiste han tilbake til sin gamle hjemby for å besøke Bradley.

Under en pressekonferanse ble det for mye for ham.

– Han sliter tydelig. Jeg kan si at det er snakk om noen dager før det er over, sa han under en pressekonferanse onsdag, og la til:

– Dette er veldig vanskelig for meg. Jeg har holdt alt dette for meg selv lenge, sa han, mens han tørket bort tårene.

Defoe har gang på gang ledet Sunderland og Bradley ut på Stadium of Light, og har hatt et svært nært forhold til Lowery-familien.

– Jeg snakker med familien hans hver eneste dag, og da jeg besøkte ham var det utrolig vanskelig å se ham lide på den måten. Han vil alltid være i hjertet mitt. Hver eneste dag våkner jeg og tenker på lille Bradley, fortsatte England-spissen.

