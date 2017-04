Tysk statsadvokat: Sterke mistanker mot den pågrepne etter Dortmund-angrepet

Den 28 år gamle mannen som er pågrepet for bombeangrepet mot Borussia Dortmunds spillerbuss møtte fredag i retten i Karlsruhe. Mistankene mot ham er sterke, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland tidlig fredag morgen, ifølge tyske myndigheter.

Han er nå arrestert og mistenkt for angrepet mot spillerbussen 11.april, der en spiller og en politimann ble såret.

Like etter angrepet tidligere denne måneden sa politiet at det trolig var «et målrettet angrep mot bussen». Det tyske politiet har så langt ikke funnet noe som peker på at det var flere gjerningsmenn bak angrepet, og sier at 28-åringen trolig handlet alene.

Ifølge den tyske avisen Bild skal mannen ha jobbet som elektriker i Tübinger. Han ble pågrepet da han var på vei til jobb fredag morgen.

Den 28 år gamle mannen skal ha hatt svært god kjennskap til elektroteknikk. I juli 2015 fikk han en pris for sin dyktighet innen faget, skriver avisen.

Det gikk av tre sprengladninger da spillerne var på vei til stadion i hjembyen for å spille en Mesterligakamp mot AS Monaco. Ifølge det tyske politiet var sprengladningene plassert i en hekk i nærheten av parkeringsplassen til hotellet.

Ville tjene penger på angrepet

Fredag opplyste politiet at de mener motivet bak angrepet var å utløse et fall i klubbens aksjer.

Den siktede skal ha tatt ut et lån på et femsifret beløp for å spekulere i aksjene, ifølge nyhetsbyrået AP.

28-åringen skal ha investert 78.000 euro i aksjer rett før angrepet, skriver avisen Bild. Det tilsvarer nesten 720.000 norske kroner. Den tyske avisen skriver også at mannen spekulerte i å tjene opp mot 3,9 millioner euro, altså 35 millioner norske kroner.

Mannen som identifiseres som Sergej W. har både tysk og russisk statsborgerskap. Ifølge NTB skal han ha bodd på samme hotell som Dortmunds spillere dagen de ble angrepet.

Ble etterforsket som terror

Etter angrepet mot spillerbussen ble det funnet lapper på stedet, som antydet en islamistisk forbindelse. Funnet gjorde at angrepet først ble etterforsket som terror.

Ifølge politiet ble det funnet tre identiske brev, med et innhold som som kunne tyde på at det var ytterliggående islamister med tilknytning til Syria som stod bak.

Med denne mistanken som bakgrunn pågrep politiet en 25 år gammel mann med IS-tilknytninger. Forrige uke slo politiet fast at vedkommende ikke hadde noen forbindelse til angrepet.

I ettertid har politiet også sagt at brevene som ble funnet på stedet trolig ble lagd for å villede politiet og få dem til å tro at motivet bak angrepet var islamistisk.

Sikkerhetseksperter har sagt til avisen Süddeutsche Zeitung at teksten i brevene trolig var skrevet av en tyskfødt person som hadde lagt inn språkfeil med vilje. Etter disse opplysningene skrev en rekke tyske medier at det istedenfor kan ha vært politiske venstre- eller høyreorienterte ekstremister som stod bak.

Fredag ble disse opplysningene imidlertid avfeid, da politiet gikk ut og sa at den antatte gjerningsmannen trolig utførte angrepet for å utløse et fall i klubbens aksjer.

Den planlagte fotballkampen mot AS Monaco ble utsatt som følge av bombeangrepet.

Dortmund-spilleren Marc Batra ble såret i angrepet. Han fikk brist i håndleddet, og ble skadet av glasskår som følge av eksplosjonen.