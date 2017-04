Sjelden perle da Dortmund vant igjen

(Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3-1) Etter den verste uken i Borussia Dortmunds historie, kunne spillerne endelig juble litt igjen.

Fire dager etter at bussen de satt i ble rammet av tre eksplosjoner, og der det kunne gått veldig mye verre enn at midtstopper Marc Bartra måtte gjennom en arm-operasjon, ble det seier 3-1 hjemme over Eintracht Frankfurt.

Dortmund tapte 2-3 for Monaco i en kamp spillerne langt på vei ble tvunget til å gjennomføre, under ett døgn etter sjokkopplevelsen i bussen. Flere av dem har vært svært kritiske til den avgjørelsen. Returkampen går i Monaco kommende onsdag.

Polititeori: Høyreekstremister kan stå bak angrepet

HYLLET BARTRA: Borussia Dormund-spillerne viste sin støtte til lagkamerat Marc Bartra, som ble operert etter eksplosjonene som rammet bussen deres sist tirsdag. Foto: AFP

Mot Frankfurt var det spilt bare to minutter da Marco Reus, tilbake etter seks ukers skadefravær, hælsparket Dortmund i ledelsen, etter forarbeid av den amerikanske 18-åringen Christian Pulisic.

Dortmund var ikke imponerende i forsvaret, og Marco Fabian burde utlignet i nesten åpent mål for et Frankfurt som manglet flere sentrale spillere. Isteden banket Fabian inn utligningen med et fantastisk langskudd helt oppe i krysset etter en snau halvtime.

Fem minutter senere kom enda en perle, og en enda sjeldnere variant. Dortmund-stopper Sokratis er kan være skummel og målfarlig på dødballer, men de færreste så nok for seg at han skulle drible seg fri og hamre ballen i vinkelen fra rundt 20 meter. Men det gjorde han og Dortmund var foran igjen. Like før slutt sikret Pierre-Emerick Aubameyang de tre poengene da han løftet ballen over keeper.

Borussia Dortmund ligger fortsatt på fjerdeplass, den som gir kvalifisering til Champions League neste sesong. Hoffenheim på tredje er ett poeng foran, mens toer RasenballSport Leipzig knuste Freiburg 4-0 og mye skal gå galt om ikke det nyopprykkede laget går rett inn i Champions League neste høst.

PS! Ørjan Håsjold Nyland fikk en sjelden sjanse i Ingolstadt-målet, siden det danske førstevalget Martin Hansen er syk. Det endte med 0-3-tap i den meget viktige bunn-kampen borte mot Wolfsburg. Ingolstadt er nest sist på tabellen.