(Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1-1) Rune Almenning Jarstein (32) så ut til å vinne duellen mot en av Bundesligas toppscorere. Men ti minutter før slutt fikk Pierre-Emerik Aubameyang sin revansje.

For nordmannen var tidvis Aubameyangs store mareritt på Signal Iduna Park fredag kveld. Først da Dortmund-spissen i det 67. minutt og på stillingen 0-1 til gjestene kom alene med Jarstein som sistemann.

Mannen med fem mål i ligaen så langt kunne ikke annet enn konstatere at han foreløpig møtte sin overmann, da Jarstein bokset lobbforsøket hans i stolpen. Returen plukket nordmannen selv.

13 minutter før slutt måtte han igjen ta frem keeperspill i ypperste klasse. Da fikk hjemmelaget korrekt idømt straffe etter en hands inne i Hertha Berlins 16-meter.

Aubameyang trodde han skulle få sin revansje.

Den gang ei. Jarstein valgte rett side, reddet og fanget ballen innenfor femmeteren igjen, til ellevill jubel fra bortefansen.

Saken fortsetter under bildet.

I FULL STREKK: Rune Almenning Jarstein redder Pierre-Emerik Aubameyangs straffeforsøk i det 77. minutt. Foto: Patrik Stollarz , AFP

Med ti minutter igjen sikret likevel de gulsvarte ett poeng. Stortalentet Ousmane Démbéle (19) ble spilt gjennom. Et knallhardt innlegg fra 19-åringen, og en bredside fra Aubameyang senere, lå ballen i buret bak en sjanseløs Jarstein.

Fra San Marino til toppoppgjør



Prestasjonen og resultatet mot et av Bundesligas beste lag må ha vært en opptur for 32-åringen og Per Ciljan Skjelbred. De har omtrent ikke trent siden de begge avsluttet en tung kvalik-uke sammen med landslaget etter 4-1-seieren over San Marino tirsdag.

Begge nordmennene gikk rett inn i trener Pál Dárdais startellever til toppoppgjøret i kveld - tre døgn etter det som nesten ble en Ullevaal-fadese. San Marino-kampen så ut til å være glemt. Det var ikke rent lite som stod på spill. For Dortmunds del var tre poeng helt avgjørende for å ikke tape mer terreng til Bayern München. Hertha Berlin kunne på sin side komme á jour med Bayerns stjernegalleri før de reiser på besøk til Eintracht Frankfurt i morgen.

Lekkert forspill til 0-1



Dermed ble det akkurat så mye nerve som man kunne forvente. Og helt inntil de siste ti minuttene var det mulig for hovedstadslaget å karre med seg alle tre poengene på en arena hvor ingen har klart å få med seg noe så langt denne sesongen.

For Hertha Berlin sjokkåpnet i den andre omgangen. På stillingen 0-0 sendte Vedad Ibisevic gjennom rekkekamerat Valentin Stocker gjennom med et genialt hælspark. Alene med Roman Bürki gjorde han ingen feil. De blåhvite var i ledelsen.

Den voldsomme sluttspurten fra hjemmelaget klarte hverken Skjelbred, Jarstein eller de andre Hertha-spillerne å stå i mot. Aubameyang fikk sin scoring og til slutt endte det 1-1.