Bare en drøy uke etter at Borussia Dortmunds spillerbuss ble utsatt for et bombeangrep, opplevde tyskerne det de fryktet var et nytt mareritt.

Dortmund-bussen skulle etter planen kjøre 19.15 fra spillerhotellet til Stade Louis II, hjemmebanen til Monaco og onsdagens returmøte i kvartfinalen i Champions League.

Selv om alle var ombord i bussen på tiden fikk de beskjed om å vente.

SKREMT AV FORSINKELSER: Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel ble skremt av at lagbussen til Dortmund ble holdt igjen i 16-17 minutter før returoppgjøret mot Monaco. Foto: Valery Hache , AFP

– Det verste som kunne skje

– Vi ble stående i 16–17 minutter og prøvde å finne ut hvorfor. Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.

Etter drøye 20 minutter med venting fikk de beskjed om å kjøre.

– Du kan bare forestille deg dette – åtte dager etter angrepet. Det er det verste som kan skje. Vi visste ikke hva som skjedde, fortsatte Tuchel.

Forrige tirsdag ble spillerbussen til Borussia Dortmund rammet, drøye 10 kilometer fra Signal Iduna Park. Tre bomber gikk av, og bussen ble påført materielle skader. Midtstopper Marc Bartra og en politimann fikk fysiske skader.

Angrepet gjorde at Bartra måtte gjennom en operasjon i hånden to dager etter eksplosjonen. Han ble truffet av splinter fra et knust vindu og er fortsatt ute i opptil fire uker.

Onsdag kveld var altså klubben igjen innblandet i et bussdrama.

Heldigvis gikk det bra for de tyske stjernene denne gang. Kampen startet noen minutter senere enn planlagt, men Tuchel hevdet at forberedelsene til kampen bidro til å ødelegge avansementsmulighetene til klubben.

– Jeg følte at vi hadde stemningen og troen, men bare en time og et kvarter før kamp ble alt snudd. Vi kunne ikke lenger tenke på fotball. Det er ikke ideelt, sa Dortmund-treneren.

Tyskerne tapte 1-3 på Stade Louis II og 3-6 sammenlagt.