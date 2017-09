Stryn-spillerne skjønte ingenting da dommeren ga dem straffe. Derfor valgte Mads Wie å sette ballen utenfor fra straffemerket.

Stryn kjemper om opprykk fra 4. divisjon, og Mads Wie kjemper om toppscorertittelen i divisjonen. Men da dommer Markus Nybø Bakke blåste straffe til Stryn i sluttminuttene i fredagens kamp hjemme mot Skavøypoll, valgte Wie å bomme med vilje.

– Grunnen var at vi ikke skjønte noe av det som skjedde i feltet da dommeren blåste. Vi lagkameratene ble fort enige om å bomme med vilje for å vise respekt og fair play, forteller Stryn-spilleren til VG.

– Det tror og håper jeg de fleste hadde gjort, sier han videre.

Saken ble først omtalt i Fjordingen.

Dommeren glad for bommen

Straffen kom på stillingen 4-2 til Stryn, etter at en av Skavøypolls spillere tok ballen i hendene.

Rett før hadde dommer Bakke blåst frispark til Stryn, men glemt å si fra om at de ikke skulle ta det før han blåste. Da dommeren, som sto med ryggen til, til slutt blåste, var frisparket allerede tatt. Da spilleren tok ballen i hendene, så ikke Nybø bakken andre muligheter enn å peke på ellevemetersmerket.

Han er glad for at Stryn og Wie valgte å bomme.

– Jeg synes det var rettferdig, for det var en soleklar misforståelse av han som tok ballen med hendene. Så det var kjekt at de kunne løse det så bra, men det var veldig uheldig, både for min og for hans del, sier dommeren til VG.

Wie, som forteller at både motspillere og tilskuere viste sin takknemlighet etter kampen, hylles i etterkant av flere kjente fotballnavn.

– Det er slike typer hendelser som blir husket og hyllet etterpå. Det blir lagt merke til, og det er noe å tenke over. Jeg synes man bare skal applaudere dette, sier Aleksander Schau til NRK.

Kommer ikke til å angre

Wie står på NFFs sider oppført med 26 mål i år, og er soleklar toppscorer i 4. divisjon i Sogn og Fjordane.

Hvis han mot formodning skulle avslutte sesongen med å miste toppscorertittelen med ett mål, kommer han likevel ikke til angre på straffebommen.

– Det hadde jeg absolutt ikke gjort. Og det er viktig å få frem at vi laget tok avgjørelsen, og at jeg satte straffen utenfor på grunn av dem, sier han.

Fredagens kamp endte til slutt 5-2 til Stryn.