Bombe-mistenkt tok opp lån for å tjene penger på Dortmund-aksjen

En 28-åring er pågrepet for bombeangrepet mot Borussia Dortmunds spillerbuss. Ifølge AP tok mannen opp et femsifret lånebeløp i banken for å spekulere i aksjene til fotballaget.

Mannen ble pågrepet i en politiaksjon Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland tidlig fredag morgen, opplyser føderal påtalemyndighet.

Tysk politi tror motivet for angrepet var å utløse et fall i klubbens aksjer.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal mannen ha tatt ut et lån på et femsifret beløp for å spekulere i aksjene.

Investerte penger

Ifølge Bild skal den pågrepne 28-åringen ha investert 78 000 euro – nesten 720 000 kroner – i aksjer rett før angrepet.

Den tyske avisen skriver at han spekulerte i å tjene opp mot 3,9 millioner euro, over 35 millioner norske kroner.

28-åringen har både tysk og russisk statsborgerskap og identifiseres som Sergej W. Han skal ha bodd på samme hotell som Dortmunds spillere dagen de ble angrepet, ifølge NTB.

Terroretterforskning

Angrepet mot fotballagets spillerbuss skjedde 11. april. En spiller og en politimann ble såret.

Det gikk av tre sprengladninger da spillerne var på vei til stadion i hjembyen for å spille en Mesterligakamp mot AS Monaco.

Hendelsen ble først etterforsket som terror etter at en lapp som antydet en islamistisk forbindelse ble funnet på åstedet. Sprengladningene var plassert i en hekk i nærheten av hotellets parkeringsplass, ifølge politiet.

Sergej W. kan bli siktet for drapsforsøk, kroppsskade og for å ha forårsaket en eksplosjon.

Den planlagte fotballkampen mot AS Monaco ble utsatt som følge av bombeangrepet. Dortmund-spiller Marc Bartra fikk brist i håndleddet og ble påført skader fra glasskår som følge av eksplosjonen, ifølge NTB.