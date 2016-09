Strømsgodsets dårligste periode siden OL i Lillehammer...

(Bodø/Glimt–Strømsgodset 4–2) I løpet av 28 minutter snudde Glimt 0-2 til 4-2, tok et nytt skritt mot fornyet kontrakt – og sørget for Strømsgodsets verste rekke på 22 år...

Året var 1994, og rekken med grusomme resultater for Strømsgodset startet bare noen måneder etter at ilden var slukket i Lillehammer, der Norge hadde arrangert OL.

Den gangen startet rekken av resultater uten seier mot – Bodø/Glimt 24. mai 1994. Arenaen var den samme som fredag kveld, Aspmyra. På Glimt laget spilte Runar og Arild Berg, onkler av Patrick, som var med å slå Bodø/Glimt denne gangen.

13 kamper den gangen

I mål for Strømsgodset den gangen: Thomas André Ødegaard, i dag assistent-trener for Godset...

Den gangen, i 1994, strakk rekken av kampen uten seier seg til 25. september – 13 kamper, hvorav de 10 siste kampene var tap. Og et av dem var mot Bodø/Glimt, på Marienlyst: Da spilte dagens Bodø/Glimt-trener, Aasmund Bjørkan, for Glimt...

Fredag kveld spilte Strømsgodset sin tiende, strake seriekamp uten seier. Fire uavgjorte og seks tap er det blitt, siden 1-0 over Tromsø 17. juli. Da lå SIF bare fem poeng bak Rosenborg, og var nummer tre. 10 kamper senere er Godset 25 poeng bak RBK, og det med en kamp mer spilt.

Fram til fredag kveld kunne vi også nevnt 2001, da Strømsgodset også gikk 10 kamper uten seier. Men da endte fem av kampene uavgjort.

SIF så ut til å ha kontroll

Strømsgodset ledet 2-0 på Aspmyra fredag kveld. To scoringer av Tommy Høiland, etter 48 minutter, og det virket som SIF var ute av sin vonde rekke av kamper mens Bodø/Glimt skulle synke enda nærmere Obos-ligaen.

Men Godset kollapset, som SIF-trener Bjørn Petter Ingebretsen korrekt påpekte etter kampen, mens Bodø/Glimt kjørte på med alt de hadde, fikk et straffespark som Ole Jørgen Halvorsen reduserte til 1-2 på. To minutter senere sto det 2-2 ved toppscorer Fitim Azemi. Pasningen kom som vanlig fra Trond Olsen. Totalt har de to spillerne nå 29 målpoeng (mål pluss assist), Olsen 15 og Azemi 14.

Det kan virke som de to angriperne skal være nok til at Glimt holder seg for tredje sesong på rad. For da Martin Bjørnbak smelte inn 3-2 direkte på frispark etter 76 minutter, var Strømsgodset slått. Det kom en scoring til, etter 82 minutter ved Sascha Mockenhaupt.

Og dermed er Glimt oppe på 30 poeng. Det smakte garantert veldig godt fredag kveld i Bodø.