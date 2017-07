Normann klar for Premier League

Mathias Normann (21) er solgt til Brighton, bekrefter den engelske klubben.

Premier League-klubben Brigthon bekrefter torsdag at de har hentet Mathias Normann fra Bodø/Glimt.

Overgangssummen skal ligge på rundt 13 millioner kroner, ifølge Bodø Nu.

21-åringen har tidligere blitt linket til en rekke norske klubber.

Før årets sesong var han nære å gå til Vålerenga, men 1. divisjonsklubben Bodø/Glimt sa nei. Rosenborg har også hatt ham i kikkerten tidligere.

Nå er han derimot klar for Premier League.

– Han er en talentfull og anvendelig ung spiller, som allerede har mye erfaring fra seniorfotball i Norge, sier Brighton-manager Chris Hughton til klubbens nettside.

Normann har signert en treårskontrakt med klubben.

Bodø/Glimt: – Positivt

Bodø/Glimt er glade for overgangen, og mener det at en av deres spillere skal til England er et kompliment til klubben.

– En slik internasjonal avtale er i seg selv en svært god tilbakemelding til det arbeidet vi gjør i klubben, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, til klubbens nettside.

– Dette er en god avtale alle veier, både for spiller og klubb, sier han videre.

– Det er litt fjernt



Tidligere i uken reiste 21-åringen til England for å bli enig om de siste detaljene, og signere kontrakten.

Normann gleder seg stort til å få sjansen på Premier League-nivå.

– Der er jo noe jeg har jobbet for hver dag siden jeg begynte å spille fotball. Det skal bli gøy å se hvordan de store guttene jobber, og om jeg klarer å bryne meg på dem, sa han da NRK møtte ham på flyplassen tirsdag.

– Det som skjer nå er fortsatt litt fjernt. Da jeg kom til Bodø/Glimt i fjor hadde jeg ikke regnet med at jeg skulle være på tur til en Premier League-klubb et år senere, sier han videre til kanalen.