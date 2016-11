Glimt-veteranen fyrer seg opp med denne triumfen før skjebnekampen

BODØ (VG) Når han skal lokke frem galskapen til sesongens desidert viktigste kamp, tenker Trond Olsen (32) på matchen han aldri glemmer.

– Ja, jeg bør ha et spenningsnivå på høyde med hva jeg hadde mot Odd, sier han til VG.

Året var 2007 og 1. divisjonslaget Bodø/Glimt møtte Skien-klubben i striden om plass i Tippeligaen året etter. Glimt ledet 1-0 før det avgjørende oppgjøret, hjemme på Aspmyra. Etter 27 minutter var kampen så godt som avgjort.

VG-lupen 2016: Slik tippet vi Glimt før sesongstart

Trond Olsen hadde rukket å score to. Begge med sin 23 år gamle og etter hvert så velkjente venstreslegge. Og Glimt rykket opp med sifrene 4-2.

– Jeg husker hvordan jeg hadde det. Jeg slet med å sove, mange tanker, mye spenning i kroppen. Og glede. Jeg har brukt og bruker den kampen aktivt før viktige kamper, fortsetter Glimt-vingen.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Drømmeknuser igjen?



Bodø/Glimt de siste ni sesongene: 2015: 9. plass – 40 poeng (Tippeligaen)

9. plass – 40 poeng (Tippeligaen) 2014: 13. plass – 35 poeng (Tippeligaen)

13. plass – 35 poeng (Tippeligaen) 2013: 1. plass – 67 poeng – Opprykk

1. plass – 67 poeng – 2012: 5. plass – 48 poeng (1. divisjon)

5. plass – 48 poeng (1. divisjon) 2011: 5. plass – 52 poeng (1. divisjon)

5. plass – 52 poeng (1. divisjon) 2010: 6. plass – 42 poeng (1. divisjon)

6. plass – 42 poeng (1. divisjon) 2009: 15. plass – 28 poeng – Nedrykk

15. plass – 28 poeng – 2008: 4. plass – 42 poeng (Tippeligaen)

4. plass – 42 poeng (Tippeligaen) 2007: 3. plass – 55 poeng – Opprykk (kvalik)

Det er under et døgn siden det smertefulle 0-2-tapet hjemme mot Viking sist søndag når VG møter Olsen i kantinen på Aspmyra stadion. Ved et bord noen meter bortenfor sitter klubblegenden Harald Berg og flere av lagkameratene som tok klubbens første cupgull i 1975.

Men i år, i Bodø/Glimts 100-årsjubileum, og der Rosenborg knuste drømmen om cupgull så sent som i semifinalen, handler plutselig alt om å berge plassen i toppdivisjonen, og igjen kan Rosenborg være laget som ødelegger alt.

Alt du trenger å vite: Slik blir nedrykksstriden

Tapet for Viking gjør at Glimt trenger alle poengene de kan få mot den suverene seriemesteren borte på Lerkendal søndag klokken 18.00. Vinner Stabæk hjemme mot tabelljumbo Start og Glimt taper mot Rosenborg, er det takk og farvel for laget fra Bodø. Selv med uavgjort, kan Glimt rykke ned. Første gang de havner under nedrykksstreken denne sesongen, kan altså være i siste runde.

Seks kamper – tre poeng



BUNNSTRIDEN: Slik ser tabell og gjenværende kampprogram ut. DESIGN: VG

I det 30 minutter lange intervju med Trond Olsen er setningen «ikke godt nok» den mest brukte når han skal forklare hva som har skjedd til nå i sesongen, og når han snakker om den gjenstående kampen gjentar han flere ganger de tre ordene: «Må ha trua.»

– De fleste ser på dette som en klar Rosenborg-seier. Hvordan skal Glimt få med seg noe her?

Lest? Frykter talentflukt ved Glimt-nedrykk

– Jo, vi må være «steine gal» når vi går ut på matta, de 11 som starter den kampen. Det er mulig å slå alle lag i Tippeligaen. Vi må spille opp mot vårt beste, sier klubbveteranen.

Bodø/Glimt har bare plukket tre poeng på de seks siste seriekampene.

– Har dere vært «steine gal» i de siste viktige kampene, da?

– Vi har ikke vært gale nok. Så vi må finne det.

– Setter klubben først

SKUFFET: Glimt-trener Aasmund Bjørkan i pressesonen etter tapet for Viking i forrige uke. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

Glimt-trener Aasmund Bjørkan åpnet med å fortelle om en tung natt før han setter seg ned med VG. Noen timer før var det «krisemøte» med spillerne.

I år skrev han treårskontrakt med barndomsklubben. Trond Olsen sier at Bjørkan har full tillit i spillergruppen – «noe annet har ikke vært et tema» – og Bjørkan selv vil ikke snakke om neste år. Om han får fortsette hvis det blir nedrykk, ønsker å fortsette og de tingene der.

Les også: Mini: – Glimt må ha hjelp av Start

– Hovedansvaret ligger hos meg. Jeg setter klubben først. Det har jeg alltid gjort, og det kommer jeg alltid til å gjøre. Jeg er født og oppvokst i klubben.

Bjørkan ser på oppsettet over siste serierunde: RBK-Glimt, Stabæk-Start, TIL-Odd, Lillestrøm-Molde.

– Det ser ikke bra ut?

– Nei, det er jeg helt enig i. Jeg tror det er veldig stor sjanse for at Stabæk slår Start. De to andre er helt åpne oppgjør. I vår kamp er Rosenborg favoritter, men vi må ha med oss noe. Vi har ikke noe valg.