Eksperter: Disse lagene må spille OBOS-liga og play off

Det store spørsmålet med tre serierunder igjen, er hvem som slår følge med Start ned i OBOS-ligaen. Tom Nordlie og Arne Sandstø mener de har fasiten på hvem som blir taperne i Tippeligaens nedrykksstrid.

For det er duket for tre svært nervepirrende uker for hele fem Tippeliga-lag fremover. Ettersom Vålerenga og Stabæk avsluttet den 27. serierunden med uavgjort er det kun tre poeng fra bæringene på direkte nedrykk og opp til Kjetil Rekdal & co. som nå er nummer 11 og på trygg grunn.

VURDERER TIPPELIGA-INNSPURTEN: Tom Nordlie, her fra pressekonferansen hvor han ble presentert som ny trener i Oslo-klubben Skeid. Foto: Frode Hansen , VG

Jerv-trener Arne Sandstø spår naturligvis ekstremt tøffe oppgjør hvor lagene som ikke nødvendigvis er opptatt av «finspill» står igjen som vinnere. Han ber samtidig om at norske fotballfans tilknyttet de nedrykkstruede lagene forbereder seg på «en god del rart» på banen i innspurten.

– For det å gå fra Tippeligaen til OBOS-ligaen gjør rett og slett noe med livet ditt. Det handler om kontrakten og lønnen til hver enkelt person. Det har ekstremt mye å si for klubbens ve og vel økonomisk om man rykker ned eller ikke. Sånne ytre ting kan være med på å gjøre en fotballkamp langt mer stressende enn den egentlig er, sier han.

– Det blir ekstremt spennende. Dette er ganske morsomt i eliteserien i øyeblikket for akkurat nå er det bare tre lag i Tippeligaen som ikke har noe å spille for, vurderer NRK-ekspert Tom Nordlie overfor VG.

Les også: Begrenset Deila-effekt for Vålerenga mot Stabæk

Tror Stabæk må ta den tunge veien ned



Arne Sandstø, her fra tiden da han var VGs ekspert på Tippeligaen i 2014. Foto: Jørgen Braastad , VG

VG har bedt begge trenerne gjøre sine vurderinger av kamputfall til de fem lagene som nå kjemper en innbitt kamp for å overleve på øverste nivå. Det er allerede klart at Start rykker ned. Sandstø tror Stabæk slår følge med sørlendingene ned på nivå to. Han tror Vålerenga ikke tar noen poeng på sine tre gjenstående kamper og må ut i kvalifiseringsspill.

Tom Nordlie tror også de blå fra Nadderud må ta den tunge veien ned etter et knallår i 2015. Men han er ikke enig i at VIF ender på kvalik. Den plassen tror han står mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm. I hans hode ender de på samme poengsum til slutt, og Nordlie synes det naturlig nok er vanskelig å ta stilling til hvem som har flest plussmål den sjette november (se begge trenernes slutt-tabell i faktaboksen).

Lagenes gjenstående program ser slik ut:

• 11. Vålerenga (31 poeng): Tromsø (B), Lillestrøm (H), Viking (B). Tipsene: Nordlie: 4 poeng. Sandstø: 0 poeng.

• 12. Bodø/Glimt (30 poeng): Haugesund (B), Viking (H), Rosenborg (B). Tips: Nordlie: 3 poeng. Sandstø: 3 poeng.

• 13. Tromsø (30 poeng): Vålerenga (H), Sarpsborg 08 (B), Odd (H). Tips: Nordlie: 4 poeng. Sandstø: 4 poeng.

• 14. Lillestrøm (29 poeng): Start (H), Vålerenga (B), Molde (H). Nordlie: 4 poeng. Sandstø: 3 poeng.

• 15. Stabæk (28 poeng): Sarpsborg 08 (H), Molde (B), Start (H). Nordlie: 3 poeng. Sandstø: 1 poeng.

• 16. Start (15 poeng): Allerede rykket ned.

Sandstø: Dette kan bli avgjørende



Ekspertenes sluttabell: Nordlie spår: 11. Vålerenga: 35 poeng.

12. Tromsø: 34 poeng.

13. Lillestrøm/Bodø/Glimt: 33 poeng (avhengig av målforskjell)

14. Lillestrøm/Bodø/Glimt: 33 poeng (avhengig av målforskjell)

15. Stabæk: 31 poeng

16. Start: Allerede rykket ned. Sandstø spår: 11. Tromsø: 34 poeng.

12. Bodø/Glimt: 33 poeng.

13. Lillestrøm: 32 poeng.

14. Vålerenga: 31 poeng.

15. Stabæk: 29 poeng.

16. Start: Allerede rykket ned.

Sandstø begrunner sine tips på følgende måte:

– Jeg tror man får se forskjell på lag som aldri trodde de skulle være der nede og heller vil spille fin fotball, og de som har innsett situasjonen sin i bunn hele høsten. De har forstått at «her må vi kjempe» og forstår at hver kamp er en cupfinale. Det kan bli avgjørende når to lag med ulikt bilde på seg selv møtes, sier Sandstø, og sikter til Vålerenga og Stabæk som to lag han tror håndterer nåsituasjonen dårligere enn andre.

– Det skal ikke mer til enn at to-tre spillere er veldig stresset, tar feige valg, ikke vil ha ball, og som gjør at lagene kommer til å svinge veldig den siste perioden, sier Jerv-treneren.

Nåværende Skeid-trener Tom Nordlie har vært i bunnstriden mange ganger. Én gang da han trente laget gjennom en hel sesong (Vålerenga i 2000) og som såkalt «redningsmann» i flere klubber. Han mener i likhet med Sandstø at det er helt avgjørende at et lag erkjenner at de i nedrykksgjørma. Det er grunnen til at han har landet på de enkelte lagenes poengsummer til slutt.

– Glimt og Tromsø er lag som er vant til å være der, mens Stabæk i andre enden tok medalje i fjor. Lillestrøm hadde en overraskende positiv høst i 2015 og er ikke der de vil være. Det er sånne lag som kan tror at de er for gode til å rykke ned, sier Nordlie.