Bjørkan oppgitt over dommeren etter sviende Viking-tap

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Viking 0-2) Det var kampen de skulle vinne. Etterpå var Glimt-trener Aasmund Bjørkan (43) flau. Og svært misfornøyd med dommeren.

Nordlendingene stanget og stanget, kom til flere gode sjanser, men klarte aldri å overliste en særdeles god Iven Austbø i Viking-målet. Etter kampen var det dommeren som var fokuset i Glimt-leiren.

– Jeg skjemmes etter denne kampen. Jeg synes det er helt jævlig og jeg mener at dommeren blir direkte avgjørende, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan til VG.

BANANSKALL: Det ville seg ikke for Glimt. Daniel Edvardsen (t.v.) sklir i en duell med Viking-målscorer Usmani Sale. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

Bjørkan ut mot dommeren

Den ene situasjonen han reagerer på skjedde etter 68 minutter. Unggutten Mathias Normann gikk ned i feltet på stillingen 1-0 til Viking, men dommer Trond Ivar Døvle valgte å vinke opp 20-åringen igjen. Det var en avgjørelse Bjørkan var lite fornøyd med.

– Stillingen er 0-1 til Viking og vi har alt av spill og alt av trykk for å jage en utligning. Normann drar seg inn i feltet, spiller ballen til siden før han blir løpt ned av en spiller som er helt uinteressert i ballen. Dommeren står rett ved siden av og jeg synes det er helt utrolig at han ikke dømmer, fortsetter en oppgitt Bjørkan.

– En litt billig straffe

Ti minutter før slutt ble Michael Haukås felt inne i 16-meteren i en duell med Sascha Mockenhaupt. Denne gang pekte derimot Døvle på straffemerket. Der var André Danielsen var sikkerheten selv.

– Mockenhaupt er soleklart først på ballen på den situasjonen hvor han dømmer straffe mot oss, fortsatte Glimt-treneren, som må konstatere at de gule fra Bodø nå ligger på kvalikplass etter tre tap på rad.

Haukås innrømte, uten å ha sett TV-bildene, at straffen kanskje var litt billig.

– Jeg er litt usikker for jeg har ikke sett situasjonen igjen. Men det kan være at den var litt billig, det skal jeg innrømme, men jeg må se den igjen før jeg kan konkludere, forklarte Haukås – tidligere Glimt-spiller – til VG.

Døvle: – Oppfatter det som en kollisjon

VG og lokalavisen Avisa Nordland møtte Trond Ivar Døvle på vei ut av stadion etter kampen.

Slik forklarte han situasjonen der Viking fikk straffe:

– Forsvarer kommer inn for sent og da blir det felling. Jeg håper vi traff på den, sier Døvle.

– Enn situasjonen med Normann?

– Jeg oppfattet det som en kollisjon.

– Aasmund Bjørkan mener du var direkte avgjørende for kamputfallet?

– Det har jeg ingen kommentar til, avslutter kamplederen.

– Får gratulere ham

Mr. Bodø/Glimt, Trond Olsen, var ikke i tvil om at straffesparket var galt idømt.

– Alle ser at Sascha takler ballen. Så kommer han etterpå å legger seg. Han sier jo selv at det ikke var straffespark. Jeg skjønner ikke at det går an. Jeg har ikke ord, sier en frustrert Glimt-ving til VG.

– Vi får heller ikke straffe på to av de situasjonene som vi skal ha straffe på, så vi får bare gratulere han, avsluttet Olsen, med et tydelig stikk til dommer Døvle.

Baklengsmålet Glimt ikke hadde råd til kom etter 40 minutter. Usmani Sale sendte et skudd gikk via Glimt-stopper Martin Bjørbak og i mål. Det var Vikings eneste sjanse før hvilen.

Bodø/Glimt slet med å komme til sjanser i annen omgang og innehar dermed den skumle kvalikplassen før siste serierunde. Der venter seriemester Rosenborg på Lerkendal.