Bob Bradley har fått sparken

Etter at Bob Bradley tok over Swansea 3.oktober har klubben vunnet to kamper, spilt to uavgjorte og tapt syv. Nå er han ferdig som manager for klubben.

85 dager.

Det var alt Bob Bradley fikk i Swansea. Tirsdag fikk han sparken som Swansea-manager.

Det melder klubben selv på sin offisielle Twitter-profil.

Etter at den tidligere Stabæk-treneren tok over for Francesco Guidolin har Swansea tatt åtte poeng av 33 mulige. Dagen etter det pinlige hjemmetapet for West Ham 2.juledag var Bradley ferdig som Swansea-manager.

