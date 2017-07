Gamst Pedersen bekrefter tilbud fra Juventus under Calciopoli-skandalen

TROMSØ (VG) Midt under en av fotballhistoriens største kampfiksingsskandaler – den italienske Calciopoli – ville Juventus hente Morten Gamst Pedersen (35).

Det var sommeren 2006, mens det stormet som verst i Serie A med politiavsløringer om manipulasjon av dommere og ulovlig betting, at Italias mest meritterte klubb ville ha den norske stjernespilleren.

– Juventus ville hente meg. Men det var altfor mye usikkerhet rundt overgangen, sier Morten Gamst Pedersen.

Den nåværende Tromsø-spilleren var under kontrakt med Blackburn i Premier League. Med jevne mellomrom dukket det opp spekulasjoner om mulige overganger til større klubber. Gamst Pedersen har vært tilbakeholden med å kommentere hvor han kunne ha spilt. Men nå gjør han det i VG.



I Juventus var det fullstendig kaos. Etter at det først ble fattet mistanke om doping begynte snøballen å rulle. Politietterforskere startet med telefonavlytting av sentrale skikkelser i klubben, og via dette kom de første mistankene om kampfiksing.

Fakta Morten Gamst Pedersen Alder: 35 Bor: Tromsø/Trondheim Landskamper/mål: 82/17 Kamper/mål i Premier League: 257/35 Klubber: Tromsø (2000-2004). Blackburn (2004-2013). Karabükspor (2013-2014). Rosenborg (2014-2016). Tromsø (2016 ...).

Åtte andre klubber ble også etterforsket for å ha håndplukket dommere. Men det gikk verst ut over «Bianconeri». De ble degradert til Serie B, fratatt to seriemesterskap (2005 og 2006), og belastet med ni minuspoeng fra seriestart (i utgangspunktet var det 30). Stjernene flyktet. Blant annet Zlatan Ibrahimovic (Inter), Fabio Cannavaro (Real Madrid) og Patrick Vieira (Inter).

– Juventus kunne ikke betale skikkelig lønn fordi de var i Serie B. Men jeg ble fortalt at det ville bli godt betalt ved opprykk til Serie A. Sett i ettertid skulle jeg kanskje ha gjort det, sier Gamst Pedersen.

– Angrer du på avgjørelsen?

– Du kan ikke angre på slikt. Men de gikk rett opp igjen i Serie A, og jeg ser at jeg kunne blitt med på en «helvetes reise», svarer Gamst Pedersen.

Hadde han signerte for flaggskipet fra Torino kunne han første sesongen spilt på lag med storheter som Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved og Alessandro Del Piero. Siden 2012 har de har vunnet seks ligamesterskap på rad, og har vært i to finaler i Champions League i løpet av de tre siste årene (tapt begge).

Agent Rune Hauge bekrefter at det var interesse fra Juventus.

– Jeg husker det var en henvendelse, men at det som ble presentert for Gamst Pedersen ikke kom fra meg, sier Rune Hauge.

Det var i 2004 at proff-eventyret startet for Vadsø-gutten. Han var ønsket flere steder, men valgte Blackburn – med Liverpool-legenden Graeme Souness som sjef – etter råd fra Hauge. «Gamsten» ble værende på Ewood Park ut 2013-sesongen. Etter at han reforhandlet kontrakten i 2010 skal han på det beste ha tjent 550.000 kroner i uken.

Artikkelen fortsetter under bildet



JUBELDYNGE: Blackburn går opp til 2–0 over Wigan i en Premier League-match i 2009. Fra bunn til topp: Ryan Nelson, Kerimoglu Tugay, Morten Gamst Pedersen og Stephen Warnock. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Rune Hauge var flink. Han anbefalte meg å gå til en klubb der jeg ville få spille mye. Det hadde han helt rett i. Siden ble det mye prat og forespørsler fra klubber i Spania, Italia og England da jeg var inne i karrierens «prime time». Og jeg vet at Martin Jol (Tottenham) og Arsène Wenger (Arsenal) var begeistret, sier Gamst Pedersen.

– Kunne du gått til Manchester United, etter en tid i Blackburn, slik det er blitt hevdet?

– Hva skal jeg si. Både ja og nei. Jeg vet at det var interesse. Men jeg vet ikke om det skyldes at Alex Ferguson ikke likte at han på en måte tapte meg til Graeme Souness. Forholdet til Ferguson er for øvrig utmerket. Vi møttes ofte på favorittrestauranten min i Manchester, og han har fått rødvin fra min egen produksjon på New Zealand, svarer Gamst Pedersen.

Hauge forteller til VG at det var flere klubber som var begeistret for Gamst Pedersen fordi han hadde «sine våpen» spesielt på dødball. Han mente på et tidspunkt at finnmarkingen burde byttet ut Blackburn med et annet lag i Premier League uten at han vil navngi klubben.

– Men Morten ville fortsette i Blackburn. Han likte rollen i laget, og hadde stor tillit hos Sam Allardyce som da var manager, sier Hauge.

Den rutinerte agenten er usikker på om Manchester United ville vært den rette klubben for «Gamsten». Venstresiden i angrepet var forbeholdt Ryan Giggs. De som prøvde å utfordre legenden fikk nesten ikke kamper i akkurat den posisjonen.