Stabæk har avslått flere bud på Meling fra klubber i store utenlandske ligaer

U21-landslagsspiller Birger Meling (22) kan forsvinne fra Stabæk i løpet av kort tid. Bæringene har allerede avslått flere bud på forsvarsstjernen.

I løpet av de to siste sesongene har Birger Meling etablert seg som en av Eliteseriens beste spillere. Med under ett år igjen av kontrakten med Stabæk er Stavanger-gutten også blant Fotball-Norges mest ettertraktede.

Sportslig leder i Stabæk Inge André Olsen opplyser til VG at klubben har mottatt en rekke bud på den offensivt anlagte venstrebacken den siste tiden. Samtlige har blitt avslått, men et salg kan være nært forestående.

– Vi er i dialog med flere forskjellige klubber. Samtaler pågår kontinuerlig. Så langt har vi avslått de budene som har vært på ham, men vi regner med at ting vil kunne dra seg til i løpet av de neste ukene, sier Olsen.

BELAGER SEG PÅ SALG: Ifølge sportslig leder i Stabæk Inge André Olsen kan Meling forsvinne fra klubben i løpet av kort tid. Foto: Terje Bringedal/VG

– Interesse fra store land

Meling kom til Stabæk etter et opphold på reservelaget til engelske Middlesbrough høsten 2014. Under den amerikanske lagbyggeren Bob Bradley (58) etablerte unggutten seg som en av Eliteseriens definitivt beste spillere året etter. Sist sesong bidro Meling også til at U21-landslaget var nær ved å kvalifisere seg til sommerens EM-sluttspill sammen med typer som Martin Ødegaard (18) og Mats Møller Dæhli (21).

PÅ LANDSLAGET: Meling (nederst til høyre) har blitt en viktig spiller for det som skal være Norges neste beste lag. Foto: Scanpix

De to nevnte lagkameratene befinner seg begge i store europeiske ligaer i henholdsvis Spania og Tyskland. Ifølge Olsen kan de snart få selskap ute på kontinentet av lysluggen som er født og oppvokst like ved gamle Stavanger stadion, men som aldri fikk sjansen i barndomsklubben Viking.

– Behovene kan oppstå ganske akutt i større klubber. Navnet hans står høyt oppe på blokken til mange. Jeg kan si at Birger blir fulgt av veldig mange klubber. Det er interesse fra flere store land, men jeg kan ikke si hvilke – i og med at det stort sett er konfidensialitet disse klubbene ønsker, forteller Stabæk-lederen.



Husker du denne? For liten i Viking – Meling størst i Stavanger

– Har lyst til å ta muligheten

Olsen forteller at prisen en klubb må ut med for Meling vil avhenge av størrelsen på den som byr. Manchester United har en bedre betalingsevne enn en nederlandsk klubb, eksemplifiserer Stabæk-sjefen.

Til VG forteller Meling at han er orientert om budene som har blitt avslått. 22-åringen er samtidig åpen om at han er klar for større utfordringer, men at han prøver å stenge ute det som pågår i brakkene på Bekkestua før det foreligger noe konkret for ham å ta stilling til.

– Jeg føler at jeg har hatt to gode sesonger i Stabæk. Hvis muligheten kommer, har jeg lyst til å ta den hvis det er rett klubb. Men jeg kan på en måte ikke hoppe på alle de togene som blir nevnt, heller. Da blir det en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Så jeg har et distansert forhold til det. Jeg må bare ta det som det kommer. Det er så mye snakk om ting at det er vanskelig å forholde seg til, sier Meling.

Han har avfunnet seg med at økonomisk vanskeligstilte Stabæk ønsker å presse prisen mest mulig opp før de løser ham fra kontrakten, og at flere bud derfor har blitt avslått. Det vil han ikke irritere seg over.

– Stabæk ønsker selvfølgelig å få mest mulig penger for sine spillere. Måten de velger å operere på, er det de som må stå for. Jeg må bare forholde meg til det, er innstillingen hans.

Lest denne? U21-talenter på Rosenborgs ønskeliste

Faktorene som blir avgjørende

VG har tidligere skrevet at Rosenborg skal ønske å hente den ballsikre backen til Trondheim. Hverken Meling eller Olsen vil imidlertid kommentere om et av budene som har kommet er fra kontorene på Lerkendal. De vil derimot ikke utelukke at en forflytning internt i Norge kan bli aktuelt.

– Det viktigste er at jeg kommer til en klubb hvor jeg får spille på mine styrker, at det ikke bare blir lange baller. Jeg må få spille som en offensiv back med relasjoner som gjør at jeg får komme rundt på kant og slå innlegg. Og så bør jeg jo helst spille på et høyest mulig nivå for å utvikle meg mest mulig, sier Meling.

SKAL VÆRE ØNSKET AV RBK: VG har tidligere skrevet at Rosenborg og trener Kåre Ingebrigtsen er interessert i Stabæk-spilleren. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Er det en av de store europeiske ligaene som frister mest – som for eksempel Nederland og oppover i kvalitet?

– Det som frister er bare å få utvikle seg på et høyest mulig nivå. Hvor det blir, må jeg finne ut. En klubb i Nederland hadde selvfølgelig vært aktuelt.

Meling har foreløpig ikke knyttet seg til noen agent, men opplyser til VG at han «har dialog med ulike aktører». Akkurat nå er det hans far som tar seg av kontakten med Stabæk-ledelsen.

Venstrebacken står oppført med 57 kamper, fem scoringer og fem målgivende på Norges øverste nivå siden debuten.

VG har ikke lyktes med å få kontakt med sportssjef i Rosenborg Stig-Inge Bjørnebye eller trener Kåre Ingebrigtsen i forbindelse med denne saken.