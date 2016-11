Ber Viking ansette Ian (33) etter Jonevret-avgangen

Engelskmannen Ian Burchnall (33) bør få trenerjobben i Viking, mener lokalavisen. Kjell Jonevrets assistenttrener skal møte klubbledelsen senere denne uken.

«Slik situasjonen er i dag, hvor utvikling av spillere blir hovedfokuset og det ikke finnes midler de nærmeste årene til å hente dyre spillere, er det ingen dum løsning at Ian Burchnall overtar hele ansvaret», skriver Stig Nilssen, sportsleder i Stavanger Aftenblad, i en kommentar lagt ut på egen nettavis i kjølvannet av Kjell Jonevrets avgang som Viking-trener.

– Jeg har familie her

Engelskmannen har nå vært assistenttrener for oljebyens beste lag i to sesonger. Før det var han i Sarpsborg 08 og en del av trenerteamet til Brian Deane.

«Han har en filosofi som er i tråd med klubbens ambisjoner, er dedikert og veldig dyktig på treningsfeltet», skriver sportslederen videre.

Burchnall forteller at han ikke har planer om å forlate Stavanger selv om Jonevret nå er ferdig i klubben.

– Nei, jeg tenker ikke sånn. Jeg har familie her og vi trives veldig godt, sier Burchnall til VG.

Skal møte klubbledelsen

Han forteller om en skikkelig blåmandag på jobb.

– Det er trist at Kjell skal slutte. Jeg likte veldig godt å jobbe med ham, forteller mannen som har kontrakt med Viking ut 2019.

– Hva tenker du om at lokalavisen peker på deg som ny Viking-trener?

– Jeg har ikke fått tid til å tenke så mye på dette, siden situasjonen rundt Kjell ennå er ferskt. Men jeg ville selvfølgelig vurdert det om jeg får et slikt tilbud, noe annet ville vært dumt, svarer han.

– Har du hatt dialog med klubbledelsen om at du kanskje kan ta over laget?

– Vi snakket litt sammen i lunsjen i dag, men har bestemt oss for å snakke mer om fremtiden min senere i uken. Klubben har jo god tid, sesongen er over og jeg har et avslappet forhold til dette, sier engelskmannen, som tidligere har jobbet for akademiene i Leeds United og Bradford City i hjemlandet.

– Mange talenter

Viking har i lengre tid slitt med røde tall i regnskapene. Skuffende sportslige resultater, sviktende interesse og stadige sparetiltak har over tid gått utover spillerstallen og Burchnalls kolleger.

– Klubben har store utfordringer, å bygge den opp igjen er en stor jobb. Samtidig er det mange talenter her, forteller Burchnall.

Og nettopp utviklingen av lokale talenter blir viktig for siddisene i fremtiden. I en pressemelding mandag melder klubben at de nå staker ut en ny kurs, det kan altså bli med Burchnall som hærfører:

– Vårt mål er at 50 prosent av spillerne på A-laget skal komme fra egne rekker innen 2019. Den beslutningen er tatt både grunnet den økonomiske situasjonen klubben befinner seg i, men også fordi vi helt grunnleggende tror at utvikling av egne spillere øker engasjementet rundt Viking som den store og samlende klubben i distriktet, sier styreleder Kristin Kragseth i meldingen.