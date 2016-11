Benjamin (17) ble historisk da han sendte Liverpool videre i ligacupen

(Liverpool - Leeds 2-0) Med sine 17 år og 45 dager gammel ble Benjamin Woodburn tidenes yngste målscorer for Liverpool da han sendte klubben til semifinalen i ligacupen.

29. november 2016, kvartfinale mot Leeds i ligacupen. Det er antakelig en dato og noen ord som kommer til å sitte som spikret i minnet til Woodburn resten av hans liv - dagen da han scoret sitt aller første mål for Liverpool.

Liverpool ledet allerede 1-0 i kvartfinalen, men Woodburn punkterte kampen da han dundret ballen i nett-taket fra fem meters hold. Anfield-publikummet eksploderte i ellevill jubel mens 17-åringen tok seiersrunden og lagkompisene stormet til.

Ikke bare sørget Woodburn for å sikre semifinaleplass i ligacupen, han skrev seg også inn i Liverpools historiebøker. Fra før av var Michael Owen klubbens yngste målscorer, han var 17 år og 143 dager gammel da han fikk sin første nettkjenning.

Woodburn har nå slettet Owens rekord - med 98 dager. Det fikk også Owen med seg i kveld, og han virket ikke til å ha særlig mye i mot å gi Liverpools nye stjerneskudd sin plass i historiebøkene:

«Enda en rekord tatt fra meg! Gratulerer @BenWoodburn med å bli den yngste noensinne til å score for @LFC, 17 år og 45 dager gammel», skrev Owen på Twitter.

Debuterte lørdag



På lørdag ble Woodburn applaudert inn på Anfield-gresset for aller første gang i karrieren da manager Jürgen Klopp valgte å sette ham innpå på overtid av kampen mot Sunderland. Det gjorde ham til den tredje yngste Liverpool-debutanten gjennom tidene.

En stor opplevelse for 17-åringen, som med kveldens scoring antakelig opplever sin livs uke. Han har gått gradene i Liverpool siden han kom til klubben i 2010, og er en ekte «homegrown» spiller.

Woodburn startet kveldens kvartfinale på benken, i en kamp hvor Jürgen Klopp valgte å gjøre ikke mindre enn åtte bytter fra det laget som startet mot Sunderland på lørdag. Kun Georginio Wijnaldum, Emre Can og Sadio Mané var igjen fra helgens startoppstilling.

Til tross for et B-preget lag hadde Liverpool styringen på den første omgangen på Anfield. De stanget og stanget mot et kompakt og hardkjempende Leeds-forsvar, og lagene gikk målløse til pause.

To ganger stolpeskudd



Men det var etter hvilen det smalt - og det meste av fyrverkeriet kom fra gjestene. Åtte minutter ut i omgangen fikk Kemar Roofe ballen ute på rundt 20 meter, og 23-åringen så at keeper Simon Mignolet sto langt ute. Han dro dermed til, ballen svingte seg mot lengste kryss - og smalt i stolpen så det sang.

Også Liverpool fikk smake treverk da Wijnaldum nådde først fram på en stikker inne i feltet. Han dyttet ballen forbi keeper Marco Silvestri mot lengste hjørne, men centimeterne ville ikke spille på lag med Liverpool heller.

Leeds fortsatte å produsere sjanser på løpende bånd, flere av dem av et kaliber som hadde fortjent nettkjenning. Klubben, som ligger på femteplass i Championship etter en sterk høst, imponerte stort på Anfield-matta - dermed var det en kalddusj for gjestene da uttellingen i stedet kom i motsatt ende av banen.

Klokka viste 76 spilte minutter da Trent Alexander-Arnold løftet blikket og så Divock Origi på løp inn i feltet, og innlegget var perfekt. Origi holdt akkurat nok fart til å rekke å få ei tå på ballen, og 21-åringen fikk pirket inn 1-0.

Da hadde Woodburn allerede kommet på banen, som erstatter for Kevin Stewart. Og i det 81. minutt sto han aldeles alene da Wijnaldum flikket videre et innlegg fra Mané. 17-åringen viste iskalde avslutningsegenskaper og banket inn 2-0.