Hellas med to røde kort og poeng borte mot Belgia

(Beglia-Hellas 1-1) Kraftspissen Romelu Lukaku (23) banket inn utligningen for Belgia i 89. minutt, men grekerne jublet voldsomt for ett poeng etter en dramatisk bortekamp i Brüssel.

0 Belgia 0 Hellas

For Hellas måtte spille over en halv omgang med ti mann etter at Panagiotis Tachtsidis fikk sitt andre gule kort i det 70. minutt.. På det tidspunktet ledet bortelaget 1-0 som følge av Konstantinos Mitroglous scoring tidlig i andre omgang.

Hellas står fortsatt uten tap i VM-kvalifiseringen, og ledet lenge gruppen mot et belgisk lag som hadde vunnet sine fire første kamper i kvalifiseringen.

Men så glapp det helt på tampen. Råsterke Lukaku fikk et fremspill i feltet, dempet på brystet med en mann i ryggen, vendte opp og banket inn utligningen i det 89. minutt.

På overtid jaktet Belgia på vinnermålet, men det ble med en fin dobbeltredning av Stefanos Kapinos etter en Lukaku-heading.

Så fikk Giorgos Tzavellas sitt andre gule kort, og Hellas måtte fullføre kampen med bare ni mann - men da var det så kort tid igjen at vertene ikke rakk å skape noe mer.

VG kommer med mer.

Europeisk VM-kvalifisering, gruppe H (5. runde):

Bosnia-Hercegovina – Gibraltar 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Vedad Ibiševic (4), 2-0 Ibiševic (43), 3-0 Avdija Vršajevic (52), 4-0 Edin Višca (56), 5-0 Ermin Bicakcic (90).

Kypros – Estland 0-0.

Belgia – Hellas 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Konstantinos Mitroglou (46), 1-1 Romelu Lukaku (89).

Rødt kort: Panagiotis Tachtsidis (to gule) og Giorgos Tzavellas (to gule), Hellas.