Berge om Ødegaard-vrakingen: – Jeg mener han har ferdigheter som burde vært med

EUPEN (VG) (Eupen – Genk 3-3) Sander Berge (19) klarer ikke å legge skjul på at han mener ti måneder yngre Martin Ødegaard (18) har kvaliteter som burde holdt til norsk A-landslagsspill.

Berge poengterer at han ikke ønsker å legge seg opp i Lars Lagerbäcks uttak, men på spørsmål om Ødegaard er god nok for det norske landslaget, konkluderer han likevel slik, med et smil, etter å ha dratt litt på ordene:

– Jeg mener han har ferdigheter som burde vært med.

Berge understreker at han er en god venn av Ødegaard, og at man «alltid vil spille med kompisene sine».

– Jeg snakker mye med ham, og gleder meg veldig over Martins utvikling. Det han leverer om dagen er veldig bra, men jeg vil ikke gå inn å analysere uttaket. Så lenge jeg er med, så er jeg fornøyd.

– Men han er ikke for ung, etter din mening?

– Nei, han er jo født samme år som meg da, selv om han delvis er et år yngre, siden han er født i desember (Berge i februar).

Belgia-proffen snakker med VG etter at hans Genk måtte nøye seg med 3-3 borte mot nestjumbo Eupen, et Qatar-eid lag som har 26 baklengsmål på ni kamper og som normalt sett er klart dårligere enn Genk.

Etter vårens Europa League-eventyr, med et knepent kvartfinaletap for Celta Vigo, var det store forventninger til Berges lag. Men med bare ti poeng etter ni kamper, er laget allerede i ferd med å bli hengende etter i kampen om de seks sluttspillplassene (som er klare etter 30 spilte runder).

– De beholdt alle de beste spillerne, inkludert Berge. I klubben forventet de selv en «topp tre»-plassering, og jeg vet at det er flere som mente at de kunne kjempe om å vinne seriemesterskapet (som avsluttes med et sluttspill), sier Kjell Doms, journalist i Het Laatste Nieuws.

Doms var fra seg av begeistring for Berges inntreden etter overgangen fra Vålerenga i januar, og kalte nordmannen «spektakulær» i VG. Nå er han like klar på at Berge ikke har greid å følge opp denne høsten.

– Han har ikke vært i nærheten av det nivået han var på i forrige sesong, og jeg regner med at han er enig i det selv. Jeg vet ikke hvorfor, men det gjelder jo hele laget. De har vært på en nedadgående spiral, og ingen vet egentlig hva som skjer. Bare se på det de gjorde i dag, sier Doms, ristende på hodet etter en ny skuffende Genk-opptreden.

Oppgjøret ble sett av bare 2415 tilskuere, voktet av en betydelig mengde bevæpnede politimenn og frustrerte Genk-supportere kastet nesten et tosifret antall ølkrus inn i frustrasjon over både dommer og eget lag. En sterk 2. omgang, en videoidømt straffe og et par herlige mål av danske Marcus Ingvartsen (21) reddet litt av æren og det ene poenget.

Kjell Doms, journalist Het Laatste Nieuws. Foto: TROND JOHANNESSEN

Sander Berge leverte en kamp på det jevne, ganske usynlig før pause, lett å få øye på i 2. omgang. Da hadde han ballen mye, og rotet den sjelden bort.

– Forventningene var vel skutt litt i taket foran sesongen. Vi er et ungt lag, vi har ikke kommet helt ut av startblokkene og har slitt litt med å komme ut av et dårlig mønster, sier Berge.

– Din egen høst har heller ikke vært like sterk som vårsesongen?

– Nei, det har ikke vært like bra som ønsket. Når laget ikke får ut kvalitetene, så blir det gjerne ikke like bra. Men jeg føler at vi er i ferd med å snu det litt, og det er godt for utviklingen min bare det å spille kontinuerlig, svarer Berge, som har vært på banen i samtlige minutter denne sesongen.

I sommer var han koblet til både Monaco og Sevilla, og spanjolene skal ha lagt inn et bud på 15 millioner euro, men Genks administrerende direktør Patrick Janssens slo fast i Hets Laatste Nieuws at de ikke engang ville forhandlet om det dobbelte.

– Du er bare 19 år, KAN alle overgangsspekulasjonene ha påvirket deg litt?

– Nei, på ingen måte. Jeg føler at jeg alltid har hatt en veldig ro og fin tilnærming til det. Jeg har et veldig fint team rundt meg her i klubben, og i familien, så det har aldri vært noe fokus eller distraksjon for min del.

Nå er Berge klar for landskampene mot San Marino og Nord-Irland, og han er klar for en tøff evaluering av 0-6-fornedrelsen i Tyskland:

– Ja, jeg regner med at vi må gå gjennom den. Nå møtte vi verdens beste landslag, men å tape 6-0 på den måten, da vet man at man har mye å lære av det. Vi slet veldig mye som kollektiv, vi kom ikke oppi dem, og utpå der følte man at man spilte mot dobbelt så mange spillere.