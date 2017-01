Lewandowski ble historisk da Bayern München slo Freiburg

(Freiburg - Bayern München 1-2) Gjestene hadde vunnet 38 av 38 Bundesliga-kamper som Robert Lewandowski hadde scoret i. Fredag kveld holdt rekken på å ta slutt. Men så dukket måltyven opp 45 sekunder på overtid.

Robert Lewandowski ble fredag kveld tidenes raskeste Bayern-spiller til å nå 60 scoringer for klubben. Den tidligere Borussia Dortmund-spissen brukte kun 80 kamper på å sette rekorden - noe som er 13 kamper færre enn hva klubblegenden Gerd Müller brukte, ifølge Opta.

Spissen scoret to mål og sikret Bayern München tre poeng da Freiburg ble slått 2-1 på overtid.

God Freiburg-start

Selv om gradestokken viste minus fem da kampen ble sparket i gang, spilte vertene med varme hjerter og høy intensitet.

Da klokken viste fire minutter, spilte Mats Hummels ballen rett i i beinene til Vincenzo Grifo. Og han la en vakker pasning gjennom til Janik Haberer - som tok med seg ballen innenfor 16-meteren og satte den elegant nede i det lengste hjørnet med høyrefoten.

Minutter senere var den nederlandske superstjernen, Arjen Robben, på farten fra høyresiden, men forsøket hans gikk en snau meter over Alexander Schwolows mål.

Etter 34 minutter slo Douglas Costa inn fra venstresiden, og Robert Lewandowksi fikk ballen, vendte opp og skjøt. Men en oppofrende Mike Frantz kastet seg ned og reddet med låret. Dermed fikk gjestene corner.

Og på det påfølgende hjørnesparket skulle også utligningen komme: Costa slo inn midt i feltet, og Lewandowski kom inn i stor fart og satte venstrefoten på ballen - som gikk rett på en forfjamset Schwolow og i mål. Det var polakkens 11. scoring på ti kamper mot Freiburg i karrieren.

GOAL: Her har Robert Lewandowski akkurat gjort seg historisk. 1-1-scoringen mot Freiburg fredag 20. januar var polakkens 60. mål for klubben. Foto: Patrick Seeger , AP

Bayern-overtak

Grifo hadde et brukbart frisparkforsøk etter 50 minutter, men skuddet fra italieneren gikk like til side for Manuel Neuers venstre stolpe.

Robben, som var frisk på sin høyreside, dro seg inn og skjøt med kraft etter 55 minutter, men Schwolow kastet seg som en strek og slo ballen utenfor.

Etter 82 minutter var Schwolow usikker i feltet da han slo ballen rett på venstrelabben til Robben. München-stjernen skjøt med rista, men ballen gikk både over og utenfor.

Minuttet senere satte Maximilian Philipp fart, dro seg innover i banen og fyrte løs. Ballen gikk fort gjennom luften, men så vidt utenfor stolpen.

På overtid sendte Lewandwoski bortefansen til himmelen da han vendte opp i boksen, holdt unna en motspiller og satte ballen nede i hjørnet med venstrefoten.