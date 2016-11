Hummels reddet heldige Bayern

(Bayern München – Bayer Leverkusen 1-1) Bayern München var ikke langt unna sin fjerde strake kamp uten seier. Men en Mats Hummels-heading og en dommerfeil sørget for tre poeng hjemme mot Leverkusen.

Hummels har tidvis vært kritisert etter overgangen fra Borussia Dortmund. Bayern har ikke vært stødige bakover, og Hummels var også mannen som opphevet offsiden da Hakan Calhanoglu veggspilte seg gjennom og utlignet til 1-1 for Bayer Leverkusen etter en drøy halvtime. Noen minutter tidligere hadde Thiago Alcantara nikket Bayern foran fra kort hold.

Bayern München startet kampen seks poeng bak sensasjonslaget RasenBallsport Leipzig, og trengte virkelig en seier. Stadig flere antyder at trener Carlo Ancelotti gir spillerne litt for mye frihet sammenlignet med det de var vant med under Pep Guardiolas tre sesonger, og at laget er uten den samme strukturen som under spanjolen.

2-3-tapet for Rostov i midtuken gjør også at Bayern ikke vil vinne sin Champions Lague-gruppe. Det er første gang det skjer siden 2009/10-sesongen.

MÅLLØS: Thomas Müller scoret 20 ligamål i forrige sesong. Denne høsten står han med null scoringer i Bundesliga. Foto: Christof Stache , AFP

Spillemessig var Bayern førende, og Mats Hummels' scoring gjør at det blir litt arbeidsro i München igjen. Men det holdt på å gå galt igjen, trolig burde det gjort det.

Åtte minutter før slutt ble innbytter Kevin Volland spilt gjennom av Jonathan Tah. Volland stakk bak Hummels og Javi Martinez, nikket ballen over en utrusende Manuel Neuer i Bayern-målet, men i duell med Martinez gikk ballen i nettveggen da han skulle nikke den i åpent mål.

TV-reprisen viste at Martinez løftet armen mot Vollands hode, og det er nok liten tvil om at spanjolen ble truffet i armen. I så fall stoppet han både en scoring og en åpenbar scoringssjanse, og den tidligere toppdommeren Markus Merk var blant dem som konkluderte med straffe, på tysk TV.

Men Bayern slapp unna, og spillerne kunne feire foran sitt fantastiske publikum. Etter 12 av 34 kamper, er det tre poeng opp til RasenBallsport Leipzig.