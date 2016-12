De blir bedt om å «dra til h.....». Men bør også hylles.

Kommentar (Bayern München – RB Leipzig 3-0) Mens Bayern-fansen ba Red Bull Leipzig om å «dra til h....», tuslet svenske Emil Forsberg utvist av banen.

Den tidlige seriefinalen var over etter en halvtime. Bayern ledet 2-0, vant 3-0 og tar ferie på topp, men bare tre poeng foran Leipzig. I de fire siste sesongene har det vært helt andre tall når Bayern har tatt juleferie; åtte, elleve, syv (med en kamp til gode) og ni poengs avstand ned til nummer to.

Leipzig har tatt 36 poeng av 48 mulige, enormt av et nyopprykket lag, eventyrlig av en klubb som startet på nivå fem i 2009.

Det var ikke mer igjen av styrkedrikken den siste kvelden, men høstsesongen er likevel en av de mest sensasjonelle i Bundesligas 53-årige historie.

Derfor fortjener egentlig RB Leipzig, som med rundt 24 år i snitt er yngst av alle, også å bli hyllet. Men det er ikke så lett å få til: I Tyskland er det stort sett bare kjeft å få, rettere sagt ren utskjelling, uansett hvor de kommer.

Det offisielle navnet er RasenBallsport Leipzig, men det er bare et kreativt påfunn for å få brukt RB-bokstavene. RB Leipzig har ikke lov til å hete Red Bull Leipzig, men er likevel et Red Bull-produkt, og det er problemet.

Klubben hates fordi den har greid å vri og snike seg unna det tyske regelverket, det som skal forhindre at en styrtrik eier tar styringen, slik som oljefolket i Manchester City og Paris Saint-Germain. Det har selvsagt vært ekstremt konkurransevridende, men i England og Frankrike er det ingen regler som står i veien, i Tyskland kan Leipzig være med på å velte hele det medlemseide prinsippet.

Beskjeden fra den hardeste Bayern-fansen, de som gynger gjennom 90 minutter på «Südtribune», etterlot ikke så mye tvil: «Verpisst euch» oversettes best med «dra til h...».

KLAR BESKJED: Meldingen fra fansen i bakgrunnen er tydelig nok. Spillerne er fra venstre Robert Lewandowski, Diego Demme, Xabi Alonso og Yussuf Poulsen.

Bayern bestemmer alt i tysk fotball. Klubben har økonomiske midler ingen andre er i nærheten av, og har mye større stjerner enn RB Leipzig på samtlige plasser. Og det er nok ingen fare for at oppkomlingene på annenplass vinner Bundesliga denne sesongen, eller de nærmeste årene. Det skal bli tøft nok å beholde en Champions League-plass (de fire beste) utover våren, men det virker som om Red Bull-eier Dietrich Mateschitz tenker langt frem.

72-åringen var med sine 110 milliarder kroner nummer 64 på den siste Forbes-listen over verdens rikeste personer, nesten dobbelt så formuende som Chelsea-eier Roman Abramovitsj, penger nok til at selv Bayern München skal kunne utfordres.

Det som gjør Leipzigs prestasjon spesielt imponerende, tross alt, er at klubben ikke har hentet inn noen store stjerner. Leipzig har investert ungt og spennende, har et veldrevet akademi og en aggressiv, intens og oppofrende spillestil, med svenske Emil Forsberg (25), tyske Timo Werner (20) og Naby Keita (21) fra Guinea som de mest fremtredende typene.

SPENT, STOLT OG SKUFFET: Dietrich Mateschitz var i godt humør før kampstart, men både smilet og skjerfet var borte på 0-3. Foto: GETTY IMAGES

Dessuten er klubben svært oppmerksom på den omfattende kritikken, og veldig bevisst sitt eget image. Derfor er det for eksempel bestemt at ingen spillere (i hvert fall foreløpig) skal tjene mer enn tre millioner euro i året.

RB Leipzig godtar heller ikke at spillere cruiser rundt i dyre sportsbiler, i hvert fall ikke til og fra trening. Førerkortene må «scannes» på klubbhuset, slik at de er sikre på at ingen plutselig ender i samme problemer som Dortmunds Marco Reus; han kjørte tre år uten førerkort og fikk fem millioner i bot.

Tatoveringer er «uønsket», også av helsemessige grunner, og det må gå minst 20 minutter etter kamp før det er tillatt å slå på mobiltelefonene i garderoben. På Allianz i går var det sikkert ingen som hadde veldig behov for det heller.

Trond Johannessen, fotballjournalist.

Leipzig yppet seg i åpningsminuttene, men slapp opp i markeringsspillet da Robert Lewandowski traff stolpen og Thiago løp inn returen. Ikke mange minuttene senere ble Leipzig tatt med sin egen suksessoppskrift:

Naby Keita mistet ballen langt inne på egen halvdel, og da gikk det fort: Vidal til Lewandowski til Thiago til Xabi Alonso, som bredsidet inn 2-0, spanjolens niende mål for Bayern, det første innenfor 16-meteren.

Deretter ble Emil Forsberg utvist etter en kynisk og stygg felling av Philipp Lahm, og like før pause satte Robert Lewandowski 3-0 fra straffemerket.

2. omgang ble en evig fest for hjemmesupporterne, men de må lære seg å leve med én ting: Red Bull Leipzig er kommet for å bli en plageånd.