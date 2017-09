(Atletico Madrid - Chelsea 1-2) Atletico Madrid hadde ikke tapt en kamp siden de røk 0-3 mot Real Madrid i Champios League-semifinalen i starten av mai. Den rekken endte Chelsea og Michy Batshuayi (23).

For i Atleticos nye storstue Wanda Metropolitano var Chelsea det beste laget fra start til slutt, og scoringen til den belgiske innbytteren endte dermed hjemmelagets imponerende rekke på elleve kamper uten tap.

I tillegg påførte London-klubben Atletico deres første tap på Wanda Metropolitano, den nye arenaen som første ble tatt i bruk i oppgjøret mot Malaga i midten av september.

– Vi er veldig fornøyde. Det var en tøff kamp mot et av de største lagene i verden. Vi fortjente å vinne kampen, sa Eden Hazard, en av kampens store spillere, til BT Sport etter kampen.

Det var trener Antonio Conte enig i.

– Dette var veldig bra. Det er ikke enkelt å spille borte mot Atletico, spesielt vanskelig å komme tilbake når du ligger under 0-1. Men vi fortsatte å spille bra og holdt konsentrasjonen oppe. Vi fortjente å vinne.

Saken fortsetter under bildet.

SÅ GLAD: Så glad blir man når man blir matchvinner på overtid! Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Straffescoring og riving

Anført av en sprudlende Eden Hazard og Alvaro Morata var Chelsea det desidert beste laget de første 40 minuttene. Likevel kunne Diego Costa fra sin tribuneplass se at det var hjemmelaget som tok ledelsen.

Fem minutter før pause blåste dommer Cüneyt Çarkir straffe til hjemmelaget da så holding i feltet. Luis Hernandez ble revet ned av David Luiz, og Griezmann var iskald fra straffemerket da han banket ballen midt i mål.

Saul kunne - og burde - økt til 2-0 da han fikk muligheten på blank kasse fra 13 meter rett før pause, men midtbanespilleren sleivet ballen en liten meter utenfor. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Fortjent snuoperasjon

Gjestene var det førende laget også etter hvilen. Og det var ikke ufortjent at London-klubben utlignet etter 60 minutter da Morata og Hazard kombinerte lekkert. Den spanske matadoren var først på et innlegg fra Hazard, og stusset inn 1-1 fra kloss hold.

– Det er flott å spille med en spiller som Hazard. Han er en av de beste i verden og jeg er heldig som får spille med han, sa målscorer Morata til BT Sport.

Etter scoringen hadde begge lagene gode muligheter til å avgjøre kampen, men hverken Griezmann, Saul, Morata eller Hazard klarte å notere seg for scoring.

MÅLSCORER: Alvaro Morata sørget for 1-1. Chelsea vant til slutt 2-1. Foto: Francisco Seco , AP

Helt frem til tre minutter på overtid.

Tiemoué Bakayoko flikket frekt til Marcos Alonso, som slo inn i Atleticos femmeter. Der dukket innbytter Michy Bathsuayi opp. Han bredsidet inn 1-2 og seiersmålet fra fire meter med kampens siste spark på ballen.

– Han scorer hver gang han er på banen! Jeg er veldig glad på hans vegne, sa Hazard om prestasjonen til hans belgiske landsmann, som kom inn i det 82. minuttet.

– Det var en veldig viktig seier, det var en stor test, sa Morata etter 2-1-seieren.

Tapet var Atletico Madrids første hjemmetap i Champions League siden de tapte 1-2 hjemme for Benfica i september 2015.

I tillegg gjør scoringen at Chelsea nå har stålkontroll på gruppe C etter å ha tatt seks av seks poeng. To poeng bak følger Roma, som slo Qarabag 2-1 borte. Atletico Madrid ligger på 3.plass med ett poeng.

I neste runde kommer Roma til Stamford Bridge, mens Atletico Madrid reiser til Aserbajdsjan for å møte Qarabag.