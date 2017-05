Barcelonas supertrio i 100 for tredje sesongen på rad

(Barcelona-Villarreal 4-1) Barcelona-trekløveret Lionel Messi, Neymar og Luis Suárez legger press på erkerival Real Madrid etter seieren over Villareal. Hele «MSN» tegnet seg på scoringslisten da katalanerne senket den gule ubåten.

I oppgjøret mot Villarreal noterte både Messi(2), Neymar og Suárez seg for scoring. Med trioens fire scoringer var denne sesongen den tredje på rad hvor trioen «MSN» har scoret 100 mål eller mer i en sesong. Etter dagens kamp har trioen scoret 102 mål.

Det er flere scoringer enn det hele Juventus-laget har scoret til sammen denne sesongen(100). Bare 57 Barcelona-scoringer har blitt scoret av andre spillere enn supertrioen, som på egenhånd senket Villarreal.

Sett denne? Scoringsshow da Barcelona vant sin tiende strake på Camp Nou

4-1-seieren til Barcelona legger samtidig press på rival Real Madrid, som møter allerede nedrykksklare Granada 20.45. Med to kamper mer spilt ligger katalanerne tre poeng foran Madrid-laget.

– Real er i god form, men vi satser på at Granada gjør alt de kan, sier Gerard Pique i et intervju vist på Viasat Fotball etter kampen.

Neymar-tupp, Pique på etterskudd og Panenka-scoring

1-0 var et faktum etter 21 minutter. Lionel Messi skjøt fra 12 meter via Mario Gaspar før den havnet hos Neymar, som pirket inn 1-0 fra tre meter.

Formspiller Cedric Bakambu utlignet bare ti minutter senere da Bakambu løp fra Pique og var iskald alene med Marc-André ter Stegen. Scoringen var Bakambus syvende på de siste seks kampene.

Minuttet før pause sendte Messi hjemmelaget tilbake i føringen etter et skudd som gikk via Mario Gaspar og bak en utspilt Andrés Fernández i Villareal-buret.

Kommentar fra VGs fotballkommentator: Hvor er Barcelona på vei?

Etter halvspilt andreomgang satte Suárez inn sin 27. ligascoring for sesongen da han skjøt via hansken til Fernandez og i mål. Lionel Messi fastsatte sluttresultatet etter 81 minutter da han var iskald og chippet et straffespark i mål. Det var argentinerens 51. mål på 49 kamper denne sesongen.