Barcelona fikk revansj da Messi herjet med Juventus

(Barcelona – Juventus 3-0) Lionel Messi (30) har aldri scoret mot Gianluigi Buffon. På overtid i førsteomgang satte den lille magikeren en strek over den statistikken.

Et frekt veggspill med spisskollega Luis Suárez sørget for at Messi var på skuddhold, og det presise skuddet snek seg mellom bena på Medhi Benatia og inn ved stolperoten bak Buffon.

– Hadde Juventus holdt stand i ett minutt til så kunne ting sett annerledes ut, sa Petter Veland i Viatsats studio om scoringen som kom på tampen av førsteomgang.

Scoringen kom akkurat i det Juventus hadde lyktes med å hemme Barcelona-angrepet ved å dra ned tempoet i ballen. Disiplinerte og velorganiserte holdt italienerne hjemmelaget til kun ett skudd på mål.

Men det var altså før Messi dukket opp.

Fem minutter etter hvilen var 30-åringen på farten igjen. Umarkert på 20 meter fikk Messi tid og rom til å sikte seg inn. Skuddet gikk lavt i stolpen, i ryggen på Buffon og over dødlinjen. Nærmere scoring var det nesten ikke mulig å komme.

– Juventus ligger organiserte, men hva hjelper det når motstanderen har Lionel Messi? spurte Rune Bratseth retorisk i studio.

Mer Messi-magi

Men etter 55 minutter sprakk det igjen for Buffon og Juventus. Messi var på farten igjen og la inn lavt fra krittmerket. Innbytter Stefano Sturaro klarerte ballen rett til Ivan Rakitic, som fikk en enkel oppgave med å bredside inn 2–0.

– Etter disse 90 minuttene kan vi være fornøyde. Vi hadde selvtillit til å vente til det rette tidspunktet. Etter pause syns jeg at vi var det beste laget, sa Rakitic i et intervju vist på Viasat.

Kampen var en reprise av finalen i turneringen tilbake i 2015. Også da scoret Rakitic i 3-1-seieren over laget fra Torino.

68 minutter ut i kampen sto Messi frem igjen. Han mottok ballen på venstrevingen før han driblet av både Alex Sandro og Benatia. Avslutningen var lur i nærmeste hjørne og Buffon måtte plukke nok en ball ut av buret.

3-0 var en fin oppreisning etter at Juventus sendte Barcelona ut av Champions League i kvartfinalen før sommeren. Da tapte nemlig Messi og Co 0-3 i Torino. Returoppgjøret endte målløst.

PRAKTSLAG: Lionel Messi var i det umedgjørlige hjørnet mot Juventus med to scoringer. Foto: Francisco Seco , AP

Dembélé nær scoring

Etter Neymars monsterovergang til PSG, ble Ousmane Dembélé (20) hentet inn fra Dortmund som en tenkt erstatter på høyre ving.

Og unggutten fikk nesten sitt første mål i Barca-trøya, i sin første kamp fra start, fem minutter før pause. Mattia De Sciglio sendte en horribel tversoverpasning på egen 16-meter som ble snappet opp av franskmannen. Skuddet fra 20-åringen strøk tverrliggeren bak Gianluigi Buffon.

Raktic fikk spørsmål om hvordan ting har vært etter at brassen forlot klubben.

– Selvfølgelig er det annerledes. Neymar er en av de tre-fire beste spillerne i verden, men vi må forstå avgjørelsen hans og ønske ham lykke til i Paris, sa Rakitic.

Tre katalanske scoringer senere så luften ut til å ha gått ut av Juventus-ballongen. Barcelona trillet ball i beste tiki-taka-stil og tvang italienerne til å løpe mye imellom.

Det kunne stått 4-0 til Barcelona da Suarez satte ballen i mål inne i boksen, men linjedommeren hadde korrekt vært oppe med flagget i forkant.

Dermed fortsetter Barcelona den gode sesongstarten. I hjemlig liga står de med ni poeng etter de tre første kampene, uten å slippe inn mål. Juventus har også full pott i Serie A etter tre runder, men fikk en skramme i lakken mot Barcelona i CL-gruppespillet.

