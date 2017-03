Ballen er hos bredden

Kommentar Det er ikke så ofte grasrota virkelig har muligheten til å bli hørt. På helgens fotballting er sjansen der - i to viktige saker.

Den ene er et gjengangertema: Stadig flere aktører nekter å godta idrettsstyrets uakseptable valg om å hemmeligholde pengebruk før 2015.

Den sittende statsråden, flere idrettskretser, en fylkeskommune og et stort forbund som Friidrettsforbundet har alle sagt tydelig fra.

Nå har fem klubber gått sammen om å be tinget sørge for at det største særforbundet følge etter. Styret uttaler seg positivt om intensjonen ved at NFF be NIF åpne for innsyn, men innstiller på å avvise det.

Men det er ikke styret som bestemmer dette - det er flertallet i salen.

Og i en hverdag der grasrota jo ikke er organisert på en måte som gjør det lett å få innflytelse, er dette en mulighet til å si hva man mener om åpenheten. Der et signal fra fotballen vil være vrient å ignorere. Og hvor hver enkelt delegat på tinget har en mulighet til å si sin mening om hva slags lederholdninger som er holdbare helt på toppen av idrettspyramiden.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Er det en illusjon å tro på at tingssalen vil overprøve styret? Kanskje. Men la oss i alle fall håpe at det kommer en skikkelig debatt.

For breddens mulighet til å vise muskler er her og nå. Og den er også relevant for en annen sak på tinget, der det foreslås å kutte drastisk i hvor mange som skal få møte og stemme på tinget. I dag har alle klubber rett til dette, men nå blir det foreslått å gå over til indirekte representasjon. Det finnes absolutt argumenter for å legge om - for eksempel at oppmøtet på tinget bare er rundt 10 prosent av potensialet - og at det er organisatoriske fordeler ved en representasjonsordnujng.

Men samtidig er det en viktig demokratisk sikkerhetsventil at hver enkelt klubb har muligheten til å stemme, og at bredden i det langstrakte Fotball-Norge har virkelig makt dersom det settes på spissen.

Det bør norsk fotball tenke grundig gjennom om det bør rokkes ved, og i tilfelle hvordan. En av mulighetene er å se nærmere på et konstruktivt forslag fra Oslo-klubben Ready. Det går ut på å utrede mulighetene moderne teknologi gir, for eksempel ved å delta og stemme via Skype eller lignende, for klubbledere som av ulike grunner sliter med å være fysisk til stede på kommende fotballting.

Dette er et viktig idrettsdemokratisk veivalg,

Ballen er hos bredden - tidspunktet for å ta den er nå.