B-preget Real slo tilbake etter Barcelona-seier

(Barcelona-Villarreal 4-1, Granada-Real Madrid 0-4) Anført av trekløveret Lionel Messi, Neymar og Luis Suárez valset Barcelona over Villarreal. Hjelpen katalanerne håpet på fra allerede nedrykksklare Granada kom derimot aldri.

For etter at supertrioen «MSN» scoret samtlige mål mot Villarreal og nå har scoret 100 eller flere mål de siste tre sesongene håpet Barcelona på hjelp fra Granada, som tok imot Real Madrid en drøy halvtime etter at kampen på Camp Nou var ferdig.

– Real er i god form, men vi satser på at Granada gjør alt de kan, sa Gerard Pique i et intervju vist på Viasat Fotball etter Barcelona-kampen.

Men fire scoringer i løpet av de første 35 minuttene av kampen – to fra James Rodriguez og to fra Alvaro Morata - sørget for at det aldri ble spennende på Estadio Nuevo Los Cármenes.

Det endte til slutt 4-0 til Real Madrid, som nå er á poeng med Barcelona med en kamp mindre spilt. Kampen mot Celta Vigo 17.mai, som egentlig skulle blitt spilt 4.februar, er hengekampen Real Madrid har til gode.

I tillegg møter hovedstadslaget Sevilla og Malaga hjemme i de resterende kampene, mens Barcelona har igjen Las Palmas borte og Eibar hjemme.

Ellevill halvtime avgjorde kampen

Selv uten Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Gareth Bale hadde et B-preget Real-lag få problemer med å slå Granada. Av de som startet Champions League-oppgjøret mot Atletico Madrid tirsdag var det kun Sergio Ramos og Casemiro som også startet mot Tony Adams’ mannskap.

I løpet av de første 36 minutter ledet Madrid-laget 4-0 etter to scoringer hver av James Rodriguez og Alvaro Morata. Etter en målløs 2.omgang ble også 4-0 sluttresultatet.

«MSN» i 100 da Barcelona senket den gule ubåten

I oppgjøret mot Villarreal noterte både Messi(2), Neymar og Suárez seg for scoring. Med trioens fire scoringer var denne sesongen den tredje på rad hvor trioen «MSN» har scoret 100 mål eller mer i en sesong. Etter dagens kamp har trioen scoret 102 mål.

Det er flere scoringer enn det hele Juventus-laget har scoret til sammen denne sesongen(100). Bare 57 Barcelona-scoringer har blitt scoret av andre spillere enn supertrioen, som på egenhånd senket Villarreal.

Artikkelen fortsetter under. Her er høydepunktene fra Barcelona-Villarreal:

Etter at trioen hadde notert seg for hver sin scoring fastsatte Lionel Messi sluttresultatet etter 81 minutter da han var iskald og chippet et straffespark – kjørte en såkalt Panenka - i mål. Det var argentinerens 51. mål på 49 kamper denne sesongen.