Messi sendte Barcelona til tabelltoppen

(Atlético Madrid - Barcelona 1-2) Lionel Messi (29) dukket opp tre minutter før slutt og avgjorde gigantoppgjøret mot Atlético Madrid.

Suarez slo en pasning fra dødlinjen langs gresset til Messi. Argentineren fikk to muligheter fra kloss hold, og brukte den andre til å bli matchvinner mot Atlético Madrid.

Det fungerte som punktum for en fotballkamp som svingte frem og tilbake. En sjanserik og målløs førsteomgang ble avløst av tre dramatiske kvarter.

Før kampen var Barcelona ett poeng bak Real Madrid - imidlertid med en kamp mer spilt. Etter kampen har Luis Enriques menn to poeng ned til Los Galacticos, med to kamper mer spilt.

Atlético Madrid har på sin side havnet helt bakpå i tetstriden - ni poeng bak Barcelona.

Bortelaget brukte 64 minutter på å sette press på Real Madrid - som møter Villarreal senere søndag kveld, og kan ta tilbake serieledelsen med seier.

Fra «tiki-taka» til klabb og babb

En av banens absolutt mest toneangivende, den 24 år gamle brasilianeren, sørget for grønn jubel i Madrid.

Men det var langt fra vakkert. Tiki-taka var byttet ut med klabb og babb.

Neymar skjøt i Savic. Ballen spratt til Luis Suarez. Hans skudd fant veien via Diego Godín og Yannick Carrasco til Rafinha. Han rappet til med høyrefoten på førstetouchet, og fikk ballen forbi Oblak fra fem meter.

1-0

Fem minutter senere headet Diego Godín Barcelona ned fra tabelltopp.

Koke svingte inn et frispark fra venstre. Ballen gikk noen centimeter over luggen til Suarez på første stolpe, og bak ham ventet landsmannen Godin.

Fra tre meter trengte han ikke gjøre annet enn å sørge for en liten retningsforandring for at sifrene på lystavlen på Vicente Calderón skulle skifte fra 0-1 til 1-1.

Men tross alle meterne hjemmelaget la ned, tross defensiv god struktur og tross en oppofrende gjennomføring i Simeone-stil: Lionel Messi våknet etter 87 minutter.

Sjanserikt og «uvanlig svakt»

Selv om målene kom den siste halvtime, var kampen fylt med sjanser fra start til mål. Særlig hjemmelaget var frempå ved flere anledninger i første omgang, men forsøk fra Saul Ñiguez, Antoine Griezmann og Yannick Carrasco ble i tur og orden stoppet av en solid Marc-Andre ter Stegen i Barca-buret.

Tre minutter ut i den andre omgangen fikk Luis Suarez en gigantisk mulighet til å sette 1-0.

Lionel Messi fant sin uruguayanske angrepsmakker i bakrommet bak en uvanlig ustrukturert backfirer hos de røde og hvite. Suarez fikk tid og rom til å sikte, men forsøket gikk to-tre meter til høyre for Oblaks venstre stolpe.

– Det er uvanlig svakt av Luis Suarez, mente Petter Veland.

Tre minutter senere valgte Griezmann - heftig koblet til Manchester United - kraft fremfor presisjon da han fikk muligheten fra skrått hold ute til venstre. ter Stegen plukket enkelt.

Så fulgte en glitrende halvtime med fotball, hvor Barcelona tok med seg alle tre poengene.