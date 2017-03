Gigantene møtes: – For noen fantastiske kamper

Real Madrid mot Bayern München og Barcelona mot Juventus. Gigantene møtes i Champions League-kvartfinalen i april.

– For noen fantastiske kamper. Jeg får vann i munnen av alle oppgjørene. Det er rett og slett en fantastisk trekning, sier Viasat-profil Roar Stokke.

Disse kvartfinalene ble trukket av Liverpool-legenden Ian Rush i UEFAs hovedkvarter i Sveits i formiddag.

Bayern München – Real Madrid

Barcelona – Juventus



Borussia Dortmund – Monaco



Atlético Madrid – Leicester

– Det er et eventyr for Leicester å komme til kvartfinalen. Det handler om lagånd, sier Ian Rush om Leicester. Han er ambassadør for finalen som spilles i Cardiff 3. juni. Nå blir det et svært tøft møte med Atletico Madrid – finalelag to av de tre siste sesongene – for det siste gjenværende laget fra England i turneringen.

– Atlético Madrid har vært maksimalt heldige med trekningen. De er den eneste klubben som jubler, mens de andre må vente i spenning. Jeg tror ikke Leicester klarer å stå imot intensiteten til Atlético, sier Roar Stokke.

Real Madrid og Bayern München har møttes 22 ganger i europacupene. Ingen klubber har møttes oftere. Tyskerne har 11–9 i seire, men i det siste møtet for tre år siden var Real Madrid klart best.

Cristiano Ronaldo satte inn de to siste målene da Real Madrid tok seg til finalen etter å ha ydmyket Bayern med 0–4 i München etter først ha vunnet hjemmekampen 1–0. Den gangen ledet Carlo Ancelotti Real Madrid til seier i Champions League. Nå leder han et Bayern som imponerte mest av alle med til sammen 10–2 over Arsenal i åttedelsfinalen.

– Det er vanskelig å finne et oppgjør med mer historisk tyngde enn Real Madrid mot Bayern. Det blir en helt utrolig kamp, sier Stokke.

Barcelona og Lionel Messi står igjen som et hinder for Juventus-keeper Gianluigi Buffons drøm om endelig å vinne Champions League-trofeet. I 2015 vant Bercelona sin siste CL-tittel ved å slå Juventus 3-1 i finalen - dog uten scoring fra Messi.

Juventus har slått Barcelona kun en gang i Champions League. Det var på vei mot finalenederlaget for Milan i 2003, en kamp Buffons også var med på å tape.

De seks siste sesongene har det vært to spanske lag i semifinalen. Nå er potensialet tre klubber videre for fotballnasjonen som har vunnet Champions League de tre siste sesongene. Spania står totalt med åtte Champions League-seire siden årtusenskiftet.

Møtet mellom Borussia Dortmund og Monaco er muligens så langt unna 0-0 som det er mulig å komme i fotball. De to klubbene øste til sammen inn 10 mål da henholdvis Benfica og Manchester City ble slått ut i åttedelsfinalen. Det tysk-franske møtet blir samtidig en duell mellom to av verdens største talenter, Ousmane Dembélé (Dortmund) og Kylian Mbappé (Monaco).

– Hvis jeg skal velge én kamp jeg gleder meg ekstra mye til, så må det bli Dortmund mot Monaco. Det er to lag som har sjarmert meg. Den kampen er kjempeinteressant. De unge spillerne skal opp mot hverandre i den offensive prakten de to klubbene har. Det kommer til å bli to åpne og fantastiske oppgjør, sier Stokke.

