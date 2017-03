Fernando Torres bevisstløs etter sammenstøt

(Deportivo La Coruña - Atlético Madrid 1-1) Fernando Torres (32) har det etter forholdene bra, etter skrekkscenene i sluttminuttene av torsdagens kamp.

Spanske medier melder om at spissen puster selv og er ved bevisstheten. Han skal nå tilbringe natten på sykehus i La Coruña, det opplyser Atlético Madrid på sin egen Twitter-konto.

Det var etter 84 minutter - på stillingen 1-1 - at Fernando Torres var hjemme i egen boks for å forsvare Atléticos ene poeng.

Da den spanske angriperen skulle heade ballen ut av farlig område fikk han Deportivo-spiller Bergantinos knallhardt i ryggen.

Torres gikk rett i bakken. Reaksjonene fra lagkameratene som var først borte hos spissen var enkle å tolke: Dette var alvor.

– Ut i fra bildene ser det ut til at Torres er bevisstløs nesten umiddelbart, sa Viasat-kommentar Arnstein Friling da reprisen rullet over skjrmen.

Raskt samlet det medisinske personellet seg på banen.

José Gimenez skjulte fjeset i sin egen drakt i fortvilelse etter å ha vært borte hos sin lagkamerat. Også Faycal Fajr, kantspiller hos Deportivo, gikk rundt med tårer i øynene etter hendelsen.

Etter fire minutter ble Fernando Torres båret ut på båre med nakkekrage. Ifølge spanske medier ble spissen fraktet vekk fra stadion i ambulanse.

32-åringen skal være ved bevissthet.

ALVORLIG: Fernando Torres ligger nede under torsdagens kamp mot Deportivo La Coruña. Foto: Miguel Vidal , Reuters

Griezmann-perle utlignet

Helt i skyggen av Torres: Kampen.

En kamp hvor Antoine Griezmann reddet hjemmelaget fra tap med en klassescoring 22 minutter før slutt.

På stillingen 1-0 til Deportivo La Coruña fikk Griezmann ballen til venstre utenfor sekstenmeteren. Han fikk tid til å snu seg med nesa mot mål, men franskmannen var ikke helt fornøyd med skuddposisjonen.

På veien til skuddposisjon benyttet Griezmann innbytterne Nicolás Gaitan og Yannick Carrasco som vegger, før han dunket ballen i mål med venstre. Fra 25 meter gikk klua i en bue over Deportivo-keeper og i nettmaskene.

Oblak-tabbe

1-0 for hjemmelaget kom etter kun 13 spilte minutter. Den ellers så solide Jan Oblak bommet fullstendig da han skulle ta en femmeter, og ballen endte opp hos overrasket Atlético-stopper - José Gimenez.

Han klarte ikke å stokke benene, og Florin Andone kom helt alene med Oblak. Der gjorde rumeneren kort prosess, og satte inn 1-0.

Senere skulle Griezmann dempe Deportivo-jubelen. Laget kjemper en desperat kamp i bunnen av La Liga-tabellen. Torsdagens poeng gjør at de er et poeng over Granada som ligger øverst av de tre lagene på nedrykksplass.

Hengt av i gullkampen

Atlético har på sin side sakte, men sikkert blitt koblet av i kampen om tittelen i Spania denne sesongen. Før kampen mot Deportivo lå rød- og hvittrøyene på en 4. plass - á poeng med Real Sociedad.

Fjerdeplassen gir kvalifiseringsspill for å komme til Champions League, og Diego Simeone hadde nok sett at luken ned til baskerne på femteplass skulle vokst mer enn den gjorde torsdag kveld.