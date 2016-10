Sparket etter elleve kamper

Roberto Di Matteo (46) har mistet jobben som manager i Aston Villa. Birmingham-klubben må nå på managerjakt for femte gang på et år.

Det er klubben selv som melder om det avsluttede samarbeidet på sin hjemmesider mandag formiddag. Dermed ble det med 124 dager i sjefsstolen i Aston Villa for den tidligere Chelsea-manageren.

Italieneren har kun notert seg for én trepoenger på elleve seriekamper siden sin ankomst i sommer. Den kom i andre serierunde, da tabelljumbo Rotherham ble slått.

I tillegg røk klubben på hodet ut av Ligacupen i første runde, da de tapte 1-3 mot Luton Town fra fjerde nivå i England.

Tap for Preston og farvel



Kampen som fikk begeret til å renne over for de høye herrer på Villa Park var 0-2-tapet mot Preston lørdag. Tapet gjorde at Di Matteos menn ble passert av nettopp Preston, og falt ned til en 19. plass på nest øverste nivå i England.

På hjemmesiden skriver Aston Villa følgende:

Aston Villa har i dag avsluttet samarbeidet med manager Roberto Di Matteo. Klubben besluttet å handle etter en rekke med skuffende resultater, som i helgen endte med at laget befinner seg på en 19. plass i Championship.

Klubben må nå lete etter sin femte sjef på et år. Steve Bruce nevnes blant de aktuelle kandidatene.

