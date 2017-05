Historiske Wengers søte revansje – slo ligamesteren i FA cup-finalen

(Arsenal - Chelsea 2-1) Ingen vet om Arsene Wenger fortsetter i Arsenal neste sesong, men det skal bli vanskelig å komme utenom mannen som nå er historisk og som slo Englands beste lag i FA cup-finalen.

Alexis Sánchez og Aaron Ramsey ble Wengers store helter med én scoring hver, mens Diego Costa scoret for Chelsea.

Historisk



Dermed endte Wenger en ellers tung sesong med en knallsterk triumf. Ingen manager har, slik VG skrev tidligere i dag, klart å vinne FA cupen syv ganger. Det har Wenger nå klart på åtte finaleforsøk siden han ble ansatt i klubben høsten 1996.

Nå tar han med FA cup-tittelen hjem til Emirates og trolig forhandlingsbordet.

Franskmannen har gjennomgått en svært tung sesong. Wenger har blitt kritisert av egne fans siden før jul. Det ble ikke bedre av at laget havnet utenfor topp fire i Premier League, og dermed skal spille Europa League kommende høst. I takt med de varierende resultatene gjennom vinteren, har det også blitt spekulert i at Wenger ikke får fortsette som sjef i London-klubben.

Wenger har selv sagt at fremtiden avklares etter finalen i dag. Med nedsablingen av ligamester Chelsea og FA cup-seier i beltet har han kanskje fått sitt beste forhandlingskort.

Omdiskutert lederscoring



Og det var litt av en forestilling Arsenal serverte publikum i dag. Wengers menn gikk rett i strupen på Chelsea og kampen var ikke fem minutter gammel en gang da ballen lå i buret bak Chelsea-keeper Thibaut Courtois.

Scoringen var av det omdiskuterte slaget. Alexis Sánchez «lobbet» seg selv gjennom det blå forsvaret før han plasserte ballen i mål. Men TV-bildene viste at chileneren brukte hånden i medtaket.

I tillegg vil de fleste hevde at en offsideplassert Aaron Ramsey var «delaktig i spillet» før Sánchez satte ballen i mål. Linjemannen flagget også for offside, men etter å ha konferert med hoveddommeren, landet duoen på at målet skulle godkjennes.

Kun én Chelsea-sjanse



Omgangen sett under ett var det fullt fortjent. Chelsea forble statister, mens Arsenal rullet opp det ene gode angrepet etter det andre. Tre ganger måtte midtstopper Gary Cahill redde på streken, og to ganger traff Arsenal stolpen ved Ramsey og Danny Welbeck.

Chelsea var nære én gang ved Diego Costa. Etter en snau halvtime løp kraftspissen seg fri fra Arsenal-forsvaret. Med spiss vinkel satte han ballen rett på keeper David Ospina. Det var i realiteten det blåtrøyene hadde å by på de første 45 minuttene. Ellers var det enveiskjøring.

Ramsey avgjorde



Den andre omgangen var ikke like fartsfylt som den første. Victor Moses hadde en mulighet tidlig, mens Chelsea-keeper Courtois måtte dra frem det ypperste av redninger etter et Héctor Bellerín-skudd.

Kampen ble ikke enklere for Antonio Conte og hans menn da Moses ble utvist etter sitt andre gule kort etter filming. Likevel klarte Diego Costa å sørge for utligning.

Men til slutt spilte ikke Costa-scoringen noen rolle. For to minutter senere satte Aaron Ramsey inn 2-1 til ellevill jubel fra Arsenal-fansen og sikret etterlengtet glede i den røde delen av London.