Wengers fremtid er bestemt

(West Bromwich – Arsenal 3–1) Etter det ydmykende 3-1-tapet for West Bromwich, varsler Arsenal-manager Arsène Wenger (67) at avgjørelsen om sin egen fremtid i klubben er tatt.

– Dere vil få vite det veldig snart, men jeg er ikke bekymret over min egen fremtid nå som vi er inne i en den dårligste perioden på 20 år, sier Wenger i et intervju gjengitt av The Guardian.

Fraksjonen av Arsenal-supportere som er misfornøyd med franskmannen bare vokser og vokser. Det er 13 sesonger siden klubben med den stolte historien sist vant et ligatrofé.

Det smerter.

Etter det ydmykende 3-1-tapet for et hardtkjempende West Bromwich-lag lørdag ettermiddag er London-klubben også i stor fare for å havnet utenfor Champions League til høsten. Om det skulle skje, vil det ikke bare såre Wengers stolthet. Det kan også bidra til å koste ham livsverket. Hvis resultatene ikke har gjort det allerede.

Artikkelen fortsetter under bildet

KLART BUDSKAP: Denne Arsenal-supporteren viste tydelig hva han mente under kampen mot West Bromwich lørdag ettermiddag. Foto: Scanpix

Krise

Per-Jarle Heggelund har fulgt Wengers Arsenal-karriere som både fotballekspert og supporter.

Han har lenge tatt 67-åringen i forsvar, men nå er troen borte.

– Det beste er at Wenger gir beskjed om at han trekker seg etter sesongen. Da vil han samtidig be spillerne, supporterne og seg selv om å brette opp ermene og stå sesongen ut. For sånn som det er nå, må noe skje. Nå er det ille, sukker Heggelund i dialog med VG.

– Hva er hovedproblemet?



– Arsenal mangler ledertyper. Det har vært problemet siden rundt 2005–2006. Dennis Bergkamp, Thierry Henry og Patrick Vieira var strålende fotballspillere og tålte i tillegg både vind og motgang. Nå finnes det ingen ledertyper. Dagens Arsenal-spillere er en sørgelig gjeng. Det er ingen som tar tak. Og det skyldes en seig logistikk på spillerkjøp gjennom mange år.

Synes synd på Wenger

Arsenal har tapt seks av lagets ni siste kamper, er ute av både ligacupen, Champions League og kampen om Premier League-tittelen. Den eneste turneringen som kan ende med suksess er FA-cupen, hvor rødtrøyene skal møte Manchester City i semifinalen neste måned.

For Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft gjør det vondt å se hvor mye Wenger sliter.

– Det virker som han har gått seg fast. Han bruker gårsdagens løsninger. Det er sårt og trist å se. Alt tyder på at spillerne synes det samme, sier Fjørtoft til VG.

Mener Wenger må trekke seg

Fjørtoft forteller at han ved et tilfelle har fått prate med Wenger om fotball i en time. Etter møtet satte den tidligere Premier League-spissen seg ned for å notere det franskmannen hadde sagt for han syntes det var så inspirerende.

Det tar imidlertid ikke bort det faktum at Fjørtoft mener noe radikalt må skje i Nord-London.

Topp syv i Premier League (kamper i parentes) 1. Chelsea – 69 p (28) 2. Tottenham – 56 p (27) 3. Man. City – 56 p (27) 4. Liverpool – 55 p (28) 5. Arsenal – 50 p (27) 6. Everton – 50 p (29) 7. Man. Utd – 49 p (26)

– Jeg tror den beste løsningen er å si allerede nå at han ikke forlenger kontrakten, men at han fortsetter ut sesongen. For det er rart med det – når ting er avklart, vil folk endre seg. Da vil de hylle ham, sier Fjørtoft.

Håpet til Heggelund går ut på det samme, at Wenger får en verdig avskjed. Aller helst håper han det skjer gjennom et trofé i FA-cupen. En snarlig avklaring på managerspørsmålet kan også få et positivt utfall for klubben i arbeidet med å forlenge kontraktene til stjernespillerne Alexis Sánchez og Mesut Özil, tror Heggelund.

– Hvis man skal skrive en ny kontrakt, vil man vite hvem sjefen din blir. For alt man vet, er det kanskje det de vil være sikre på før de tar valgene sine.