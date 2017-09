Wenger vil legge ned regelverk

Arsenal-manager Arsene Wenger (67) har liten tro på Financial Fair Play-reglementet.

– Financial Fair Play (FFP) reiser nye spørsmål. Jeg pleide alltid å be om det, men i dag er jeg ikke overbevist om at vi kan beholde dem. Det ser ut som vi har lagd regler som ikke respekteres. Ingenting er verre enn når du lager regler som ikke følges, sier Wenger ifølge The Guardian.

Wengers «oppgjør» kommer like etter at Premier League har blitt enige om å stenge overgangsvinduet tidligere.

FFP-reglene dukket opp for seks sesonger siden. Reglenes formål er å hindre at klubber bruker penger som de ikke tjener og sikre en langsiktig, sunn økonomi.

Paris Saint Germain har tatt overganger til en helt ny verden denne sommeren ved kjøpene av Neymar for to milliarder kroner fra Barcelona og Kylian Mbappe for rundt 1,66 milliarder kroner fra Monaco. UEFA har bekreftet at PSGs pengebruk etterforskes.

Wenger svarer på kritikk:

Ønsker eiere fra Kina og USA



Franske Wenger mener det ville vært positivt om rike folk fra Kina eller Amerika for eksempel kan få enklere friheter til å kjøpe engelske klubber.

– Hvis du vil være den beste ligaen i verden er det absolutt veien å gå, sier Wenger, som begrunner sin mistro på FFP-reglene slik:

– Jeg tror det er for mange lovlige veier rundt reglene. Spørsmålet om å fjerne dem må hvert fall diskuteres. Jeg er ikke overbevist om at reglene er sterke nok slik de er i dag, sier 67-åringen fra Strasbourg.

På overgangsvinduets siste dag, fire dager etter at Arsenal ble utspilt av Liverpool, gikk Alex Oxlade Chamberlain til Liverpool fra Wengers tropp. Arsenal-sjefen mistenker at Liverpool-folk pratet med kantspilleren på kampdag.

– Jeg tror ikke og håper ikke det, men sånt er uunngåelig. Frankrike spilte mot Nederland på deadline day. Du er ikke naiv nok til å tro at ingen franske eller nederlandske spillere hadde telefonsamtaler om overganger den ettermiddagen, sier Wenger.

Disse straffene kan FFP-brudd gi



Selv har han vært åpen om jakten på Moncao-kanten Thomas Lemar som scoret en perle i Frankrikes storseier over Nederland. Kylian Mbappe ble også klar for PSG kun timer før kampstart.

Midt under Norges seier mot Aserbajdsjan ble innbytter Tarik Elyounoussi presentert som ny spiller for Qarabaq, fra nettopp Aserbajdsjan.

FFP-reglene har flere måter å straffe klubber på, via bøter, advarsler, poengtrekk, fratrekk av økonomiske gevinster, avslag eller innsnevring av spillerregistreringer og i verste fall diskvalifikasjon.

I 2014/2015-sesongen fikk PSG og Manchester City kun ta med seg 21 spillere i Champions League som straff for å ha brutt FFP-reglene.

Tidligere denne uken tok Juventus-president Andrea Agnelli over som formann i European Club Association etter Bayern-sjef Karl-Heinz Rummenigge. Italieneren innrømmer at FFP-reglene vurderes.

– Vi diskuterer nå fremtidige planer med Aleksander Ceferin (UEFA-president). Det jeg vil ha er en Financial Fair Play-regel 2.0, sa Agnelli tirsdag ifølge Chicago Tribune.

