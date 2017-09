Wenger om sikkerheten: – Jeg trodde aldri de skulle ta sjansen på å spille kampen

Arsenal-sjef Arsène Wenger trodde ikke at det skulle bli noen av torsdagens Europa League-kamp mot Köln.

Han satt sammen med spillerne i garderoben og så TV-bildene fra utenfor stadion.

– Til slutt trodde jeg ikke at de ville spille kampen, for jeg kunne ikke se for meg at politiet ville ta noen risiko. Vi lever i et samfunn med 100 prosent sikkerhet, og jeg trodde aldri de skulle ta sjansen på å spille kampen når jeg så bildene fra rundt stadion, sier Wenger til Arsenals hjemmeside.

UEFA meldte fredag ettermiddag at de setter i gang granskning av episoden torsdag kveld.

Det var kaotiske tilstander i Londons gater da nærmere 20.000 elleville Köln-fansen marsjerte mot Emirates Stadium for å møte Arsenal.

Kampen ble utsatt i en time. Bortelaget hadde fått bare 2900 billetter, men fem ganger så mange hadde tatt turen til London i håp om å få følge laget sitt - som spilte i en europacup for første gang på 25 år.

– Jeg må si at våre supportere taklet dette bra, og det utartet ikke.

Wenger er likevel overrasket over den tyske fansen:

– Når de spiller sin første kamp i Europa på 25 år, så ødelegger de kvelden. Jeg kunne ikke forstå det. Ble problemene skapt av folk som ikke hadde billett? Jeg vet ikke. Men det var helt klart flere mennesker enn billetter, så det var helt klart årsaken. Vi overlot det til politiet.

– De (Köln-supporterme) var veldig smarte. Jeg vet ikke hvordan de lyktes med å infiltrere våre fans og ta seg inn overalt, men de lyktes veldig bra.

Arsenal-manageren satt i garderoben og tenkte på hvilke kamper som ventet dem i tiden fremover, og muligheten for å få plass til en kamp mot Köln - om torsdagens match skulle bli avlyst. Wenger forventer at UEFA vil granske det som skjedde.

2900 BILLETTER: Köln-fansen kom til London i et langt større antall enn de hadde billetter til. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Köln fikk en kanonåpning på kampen da Jhon Cordoba ga dem ledelsen, etter at hans kolombianske landsmann i Arsenal-målet, David Ospina, hadde rotet det til.

Men innbytter Sead Kolasinac utlignet for Arsenal etter 49 minutter, og så Alexis Sánchez og Hector Bellerin for seier 3-1 til London-laget.