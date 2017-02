Wenger krever mer av Arsenal-fansen: – Det gir ikke mening

Arsenal-manager Arsène Wenger (67) etterlyser mer støtte fra egne supportere før helgens Premier League-runde.

Etter å ha tapt to kamper på rad, mot Watford og Chelsea, er Wenger i en utsatt posisjon. Under lørdagens kamp på Stamford Bridge hadde en Arsenal-supporter blant annet tatt med seg et skilt med påskriften «nok er nok, tid for å gå». «Wenger ut»-ropene høres også oftere og oftere på Arsenals kamper.

– Fansen vår har alltid vært til stede og har høye forventninger, akkurat som meg selv. Men jeg føler ikke at det er helt klart. Du kan ikke være fan frem til forrige tirsdag, og så ikke støtte laget den kommende lørdagen. Det gir ikke mening, sier Wenger, ifølge The Guardian, om den massive kritikken han får fra supporterne.

– Det er aldri over

De to tapene på samme uke har sendt Arsenal ned på fjerdeplass. Nå er det 12 poeng opp til serieleder Chelsea. Wenger ber fansen om å stå samlet i motgangen.

– Alle de andre klubbene vi kjemper mot, Manchester United, Manchester City og Liverpool, de har også høye forventninger og en sterk historie. Vi er midt i en kamp. Vi er nødt til å stå samlet, ellers har vi ingen sjanse til å klare det. Alle er med i kampen og alle står bak laget sitt. Vi må gjøre akkurat det samme, til tross for at vi har hatt to skuffende resultater, sier den franske manageren.

LEI AV WENGER: En Arsenal-supporter ber om at Arsène Wenger gir seg som Arsenal-manager under kampen mot Chelsea den 4. februar. Foto: , AFP

Til tross for den store avstanden opp til tabelltoppen, hevder Wenger at han ikke har gitt opp Premier League-gullet.

– Det er aldri over. Vi kan ikke oppføre oss sånn. Selv om dere tror det er over, så gjør ikke jeg det. Vi kan ikke engang tenke sånn. Hvis det er over for oss, så er det over for alle andre også. Vi er alle samlet i en gruppe, så først må vi fokusere på å holde oss i toppen. Hvis vi kan redusere avstanden mellom oss og Chelsea, så vet du aldri hva som kan skje, sier han.

Krisemøte på tirsdag

Ifølge den velinformerte Mirror-journalisten John Cross kalte Arsenal-spillerne inn til et krisemøte tirsdag denne uken etter de to strake Premier League-tapene. Spillerne, og da spesielt Alexis Sánchez, skal være desperate etter å få opp lagmoralen igjen og unngå at Arsenal-sesongen går i oppløsning.

Selv hevder Wenger at møtet var rutinemessig.

– Når vi ikke vinner en kamp, så samler vi oss for å analysere hvorfor vi ikke vant. Det er viktig å få klarhet rundt hva som skjedde og å rette opp det som ikke fungerte, sier Wenger.

Han kunne ellers opplyse om at Héctor Bellerín fortsatt er usikker til lørdagens hjemmekamp mot Hull City, og at Mohammed Elneny er tilbake etter å ha tapt finalen i Afrikamesterskapet med Egypt.