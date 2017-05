Wenger: I kveld kan han bli historisk

Med seier mot Chelsea i kveld, står Arsené Wenger (67) igjen alene på toppen av den engelske FA Cup-pyramiden - med sju seirer på åtte forsøk.

Det har ingen manager i engelsk fotball klart. George Ramsey i Aston Villa (1884-1926) var også i åtte FA Cup-finaler, men vant «bare» seks av dem, og kan dermed bli forbigått av Wenger i kveld.

Alex Ferguson var også i åtte FA Cup-finaler, med Manchester United, men tapte tre av dem, en på straffespark, en etter ekstraomganger - samt 0-1 mot Everton.

SISTE KAMP? Arsené Wenger, Arsenals manager gjennom nær 21 år. Foto: Glyn Kirk , AFP

Historisk

Og ingen andre managere gjennom den engelske fotballhistorien har like mange eller flere FA Cup-finaler, så med seier i kveld, så er cup-spesialisten Arsené Wenger historisk.

Det er 20 år mellom den første og den – hittil – siste FA Cup-finalen. Det startet med 2-0 mot Newcastle i 1998, Wengers første av to «The Double» og karrieren hans kan, muligens, avsluttes med finalen mot Chelsea i kveld.

Arsené Wenger har da også sagt at fremtiden hans vil bli offentliggjort – etter kveldens finale på Wembley. Men svært få vet å vite om det betyr: 1) Wenger fortsetter - og får eventuelt mange pund til å forsterke laget så Arsenal igjen kan kjempe om ligatittelen. 2) Wenger gir seg, lei av klaging og syting fra alle hold.

Siste kamp?

Denne sesongen havnet de, for første gang under Wengers ledelse, utenfor topp fire, og dermed skal Arsenal spille Europa League, ikke Champions League, til høsten. Det kan tale mot franskmannen, eller han også må ha lov til å ha én glipp.

Kritikerne mener at kampene mot Bayern München i åttedelsfinalen i Champions League var beviset for at Wenger har «mista det». 2-10 sammenlagt var pinlige tall for Arsenal og Wenger over to kamper mot de tyske mesterne.

Arsenals FA Cup-finaler under Arsené Wenger 1997/98: 2-0 over Newcastle. 2000/01: 1-2 mot Liverpool. 2001/02: 2-0 over Chelsea. 2002/03: 1-0 over Southampton. 2004/05: 0-0 mot Manchester United (vant på straffer). 2013/14: 3-2 mot Hull. 2014/15: 4-0 mot Aston Villa. 2016/17: Møter Chelsea i kveld. * Totalt sju finaler, seks seirer.

– Vil dette bli min siste kamp med Arsenal? Det vet jeg ikke. Det jeg vet er at jeg vil vinne min neste kamp, var Wengers krypiske svar om fremtiden sin, som han nok en gang fikk spørsmål om før finalen.

Franskmannen, som kom til Arsenal høsten 1996, har tidligere uttalt at all usikkerheten rundt kontrakten og fremtiden hans i klubben, kan ha påvirket spillerne. Men nå ønsker Wenger kun å snakke om FA Cup-finalen.

Conte - The Double?

– Jeg er basatt av å vinne. Og det er det eneste som betyr noe nå. Dette handler ikke om meg, sier Arsené Wenger.

Men det gjør det jo egentlig, siden Wenger i hvert fall kan krones som FA Cup-historiens beste manager i kveld. Det gjelder bare å slå ligamester Chelsea, hindre Antonio Conte i å ta The Double, som han selv gjorde med Arsenal i 1998 og 2002 – og avslutte sesongen med en triumf og et trofé.

Om få dager vet vi, uansett, om Arsené Wenger fortsatt leder Arsenal inn i fremtiden.

